Marta Riesco, contraataca: le pide Bizarrap hacer una sesión como Shakira

No cabe duda de que Marta Riesco está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida después de anunciar su ruptura con su pareja, Antonio David Flores. Un final a la relación que parece que no ha acabado en buenos términos a juzgar por los continuos tiras y aflojas que hay entre ambos y en donde parece que Rocío Flores ha jugado un papel esencial. En medio de estos tumultuosos días, la periodista no está dispuesta a hundirse y, menos, a quedarse callada. A través de sus redes sociales, la reportera no ha dudado en mandarle un mensaje a Bizarrap para ver si está dispuesto a hacer una sesión con ella como ya ocurriera hace meses con Shakira.

La sesión de Shakira con Bizarrap dio la vuelta al mundo y le sirvió a la colombiana para sanar sus heridas tras su abrupta ruptura con Piqué. Una canción en la que había múltiples menciones al jugador y a su nueva ilusión, Clara Chía, y que relataba su versión de los hechos sobre su relación. A este respecto, Marta Riesco parece que quiere seguir los pasos de la cantante y contar todo lo que le ha pasado a través de un tema musical. Por ello no ha dudado en escribirle al productor argentino a través de Instagram para hacerle una propuesta. “Hola, ¿estás libre para una sesioncilla?", le escribe la reportera y añade un "sin miedo al éxito" como hastahg en el que expresa cómo se siente.

Después de reaccionar a las palabras de su pareja en las que aseguraba que su ruptura era de "no retorno", Marta Riesco se reunió con sus mejores amigas para relajarse y desconectar de su realidad. En esta fiesta de chicas, además de comer paella, la reportera se puso a escribir en una libreta todo lo que sentía y lo que creía que debía hacer para superar la ruptura. Entre todos los puntos de la lista se encontraba teñirse las puntas de su pelo de rosa.

Marta Riesco se compara con la lámpara rota de su piso

De la misma forma, también bromeaba sobre la delicada situación en la que se había quedado la lámpara de su jardín, la primera que se compró nada más mudarse a la vivienda. Aprovechando esto, realizó una reflexión que refleja a la perfección sus sentimientos. "Y ahí está mi lámpara. Desquebrajada. Ha aguantado tormentas, tempestades, tsunamis…Se ha quedado temporadas sola, a oscuras, sin nadie que la encendiera. Pero aquí sigue, desde el primer día que me mudé de casa de mis padres. Fue mi primera compra en este piso. Y a pesar de todo el camino recorrido y soportado, su luz no ha conseguido apagarla nada ni nadie", escribe.