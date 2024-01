Marta Riesco se confiesa sobre Antonio David Flores: "Nunca me quiso"

Vídeo: @marta.riesco Instagram

Está a punto de cumplirse un año de la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores. Pese a haber formado un tándem aparentemente unido, la periodista y el exguardia civil optaban por tomar caminos separados y formalizar un distanciamiento que no fue en absoluto sencillo sobre todo para ella. Sin embargo, con el paso del tiempo la que fuera trabajadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha conseguido sanar sus heridas y hablar de ellas sin ningún tipo de inconveniente en redes sociales.

Para hacer gala de su sinceridad dentro del universo 2.0, Marta Riesco ha protagonizado una sección de ‘preguntas y respuestas’ con sus casi 200 mil seguidores en Instagram en las que ha respondido a la cuestión más esperada: ¿Ha superado su ruptura con Antonio David Flores?

“Siempre intento no responder a este tipo de cosas, pero os puede ayudar a muchas y a muchos que estéis pasando momentos complicadillos. Sí. Está el tema zanjado interiormente, creo que lo que me faltaba por zanjar era darme cuenta de que esta persona no me quería, así os lo digo, no me quería ni me quiso nunca y me lo dejó demostrado con las últimas acciones que hizo. Por supuesto, cuando me ocurrió lo del juicio, ver de quién estaba rodeada, de quién no y quién se preocupó por ver cómo me encontraba… Creo que no hay mayor prueba de que estaba muy equivocada con él y eso me hizo darme cuenta de que no debía estar triste ni un segundo más por esa persona porque esa persona no me quiere”, ha pronunciado.

Con estas palabras, la comunicadora deja entrever que nada queda en su memoria de lo vivido con el exmarido de Rocío Flores, aunque no fue fácil olvidarle: “Te das cuenta de que tú estabas equivocada y el resto no, entonces… Por lo menos en mi caso, creo que empecé a superar la ruptura el día que me di cuenta de eso, de que la película no era como yo la veía a través de mis ojos. La realidad no era que estaba enamoradísimo de mí, la realidad es que, cuando alguien te quiere y alguien está enamorado, está contigo. Cuando no te quiere y cuando no está enamorado es cuando pone excusas, y si alguien te quiere y está enamorado de ti, desde luego en tu peor momento, él está, y nunca estuvo”, ha continuado.

Marta Riesco da portazo a Antonio David Flores y vuelve a creer en el amor

Para poner el broche de oro a su intervención en redes, Marta ha admitido que sí ha estado con chicos desde que lo dejó con Antonio David: “Una cosa curiosa que nos pasa a las personas que hemos estado muy enamoradas es que, cuando estás enamorada, crees que no va a haber nadie más, que nunca vas a estar con nadie más porque es solo esa persona. Cuando ya estás en otra peli y te has quitado la venda, empiezas a darte cuenta de que eras gilipollas del todo, así que sí, he estado con chicos”, ha zanjado entre risas.