Marta Riesco comparte las impactantes predicciones sobre su futuro

Para muchos, el tarot y la astrología son caminos que merece la pena explorar para descubrir las respuestas esotéricas que depara el futuro. Algunos se muestran escépticos; otros, se definen como creyentes. Y luego está el grupo al que pertenece Marta Riesco, exploradora de lo esotérico además de influencer de las redes sociales. En su nueva aventura, ha decidido ponerse en manos de una astróloga que le ha hecho una primera advertencia: la colaboradora de televisión se encuentra en una encrucijada vital.

Una experiencia que define como "increíble"

A pesar de ciertas inquietudes y temores que Riesco pudo haber tenido en su pasado más reciente, el futuro le dará grandes momentos de superación tanto en el ámbito personal como profesional. En palabras de la astróloga: "Vienen momentos muy buenos para ti", refiriéndose a oportunidades económicas y a un empoderamiento que permitiría a Marta sacar la mejor versión de sí misma. Pero la superación profesional no fue el único tema que abordaron las cartas del Tarot. Un nuevo proyecto laboral, que promete estabilidad, tiempo y buenos ingresos económicos, está en el horizonte. Marta, con su característico humor, comentó al respecto: "Vamos, voy a estar forrada jajaja", destacando su entusiasmo ante tal predicción.

Y si eso no fuera suficiente, el tarot también tenía noticias para el corazón de Marta Riesco. Se avecina un romance, y, para sorpresa de Marta, este amor podría estar ligado a su entorno profesional. Este pronóstico emocionó visiblemente a la colaboradora, quien admitió sentir "la piel de gallina" al escuchar sobre este potencial destino amoroso. Tras la experiencia, Marta sintió la necesidad de compartir sus descubrimientos con su amplio público en Instagram. A través de un detallado post, expresó: "Mi futuro según el tarot... No soy una persona que crea en estas cosas y me da bastante respeto, pero estoy en un momento de cambios”. Además, agradeció a la astróloga y su equipo la increíble experiencia y atención que recibió.

Se abren nuevas perspectivas

Riesco, que se definió a sí misma como una mujer que está en un proceso de enfrentar todos sus miedos, ve en esta experiencia con las cartas del Tarot una forma de abrirse a nuevas perspectivas. Sus palabras invitan a la reflexión y al diálogo. "¿Creéis en estas cosas?", preguntó a sus seguidores, abriendo un espacio para compartir creencias, dudas y, sobre todo, historias personales. Sean ciertas o no las predicciones sobre Marta Riesco, lo que no cabe duda es que ella lo ha vivido con curiosidad y como una experiencia que podría transformar su vida si llegara a cumplirse todo lo que le dijo la astróloga. Eso, al menos, es lo que ella espera con ilusión.

