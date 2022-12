Marta Riesco es una mujer impulsiva, pero sabe en qué guerras entrar. También tiene claro cuáles no piensa batallar. Así nos lo deja claro cuando SEMANA se pone en contacto con ella para saber qué opina sobre las últimas palabras de Olga Moreno sobre el cumpleaños de su hija, el cual la empresaria no quería se retransmitiera a través de las redes sociales. Escueta y sin dar lugar a la repregunta, la periodista nos dice tajante: «Perdóname, pero no voy a entrar en esto. Gracias». Muy amable, pero dejando claro que no entrará en polémicas, Marta prefiere guardarse su opinión y no dar más titulares, quizás para la tranquilidad de Antonio David Flores. Cierra filas y da carpetazo así a una guerra que ha copado horas de televisión en las últimas hora, pero ¿cuál es el verdadero motivo por el que Olga ha estallado en sus redes sociales?

La ex de Antonio David no está de acuerdo con que Marta Riesco y Rocío Flores hayan compartido imágenes de la fiesta de cumpleaños de su hija. Si bien en ninguna de ellas aparece la niña, Olga está indignada con que se hayan publicado todos los detalles de una celebración que, para ella, debía haber quedado en la intimidad. «Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo voy a deciros algo. Para nada estoy acuerdo ni he consentido ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre», escribía Olga Moreno. Declaraciones que, por supuesto, llegaban tanto a oídos de Marta Riesco como de Antonio David Flores, sin embargo, ninguno quiere echar más leña al fuego. Consideran innecesario responder y creen que lo correcto es dejar que todo se enfríe, ya que su intención ni mucho menos era molestar a nadie.

Olga Moreno también utilizaba sus redes sociales para felicitar públicamente a su hija, aunque solo lo hizo a través de una fotografía. Precisamente su cuenta de Instagram ha sido el lugar en el que ha dejado de lado su tono conciliador y ha cargado contra la actual pareja de Antonio David, a quien sin necesidad de nombrar, se sabe que se ha dirigido a ella. Aunque esta fiesta podía haber servido para que estos dos exs se volvieran a reencontrar, nada más lejos de la realidad. La pequeña ha tenido celebraciones independientes con la familia de su padre por un lado y con la de su madre por otro, por lo que ha celebrado su nueva edad por partida doble.

Quien se ha mostrado rotunda también públicamente es Raquel, una de las hermanas de Olga. Aplaudiendo sus palabras y apoyándola ante sus seguidores, se ha limitado a escribir junto al texto de Olga Moreno «bravo», con lo que deja ver que todo su círculo ovaciona este paso al frente.