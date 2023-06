Marta Riesco avisa a Antonio David: "Espero que saques la cara por mí"

Alto y claro, así se ha pronunciado Marta Riesco a través de sus redes sociales. La periodista se ha mostrado muy molesta por los comentarios vertidos recientemente sobre su persona, entre ellos, por ciertos youtubers próximos a Antonio David Flores. La reportera no dudaba en advertir públicamente al malagueño. "Espero que mi expareja, por primera vez, saque la cara por mí y no hable con este tipo de gentuza misógina".

"Nadie va a salir a desmentirme porque todo lo que he contado es cierto", ha subrayado acerca de esta guerra abierta con el youtuber Javi de 'Hablando claro' después de que ella confesara que recientemente había tenido una reconciliación fallida con su ex. "Todo lo que conté, absolutamente todo, de principio a fin es cierto", ha manifestado rotunda. "Me dan asco los comportamiento de ciertas personas tolais que buscan humillar, que buscan reírse y ridiculizar. Que son misóginos y hablan así de las mujeres. Espero, y estoy convencida de que así va a ser, que mi expareja va a sacar la cara por mí y va a decir, punto por punto, que todo lo que he dicho es cierto. Espero que no tenga ningún tipo de relación con gente que habla así de la gente que ha estado a su lado y de la gente que ha dado todo por él. Me da asco".

La reconciliación fallida entre Marta Riesco y Antonio David

La periodista explicó recientemente cómo se había producido un acercamiento con Antonio David que finalmente no terminó en buen puerto. "Voy a contar todo lo que sucedió, pero se supone que vino a intentar recuperarme, a intentar recuperar la relación. Se presentó en mi casa a las doce y media de la noche y estuvo en mi casa tres días sin yo decir nada a nadie de mi familia".

La pareja se reencontró en el ático en el que ambos vivían en Madrid, la casa actual de la periodista. Tan solo dos de sus mejores amigas eran conocedores de este acercamiento. "Yo creía que iba a luchar por la relación. Así le hizo saber a mis amigas y así me hizo saber a mí. En estos tres días en los que durmió en mi casa y estuvimos juntos, las cosas no fueron como yo creía. No hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto". La historia terminó de la forma más insospechada. "Mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa. Se llevó todo y se fue. Me desperté y ya no había nada. Su intención nunca fue reconciliarse y no creo que haya estado nunca enamorado, como yo".