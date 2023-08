Una vez más, Marta Riesco no ha tenido reparo alguno en hablar sobre la salud mental. Teniendo en cuenta que su vida ha sido lo más parecido a una montaña rusa de emociones en los últimos meses, la colaboradora ha hecho de sus redes sociales su principal vía de escape a la hora de contar cómo se siente y de interactuar con sus seguidores. Algo que ha vuelto a hacer en esta última ocasión al hacer referencia a uno de sus momentos más duros en los pasillos de Telecinco.

Con el objetivo de estrenar una nueva columna en ‘Ibero Show’, Marta Riesco ha hecho alusión a la primera vez que tuvo una fuerte depresión. La pérdida de su abuela, también de un trabajo y las complicaciones familiares hicieron que la periodista tocara fondo. Sin embargo, ella misma ha admitido haber salido de esa situación sin llegar a imaginar que, seis años después, volvería a referirse con la llegada de Antonio David Flores a su vida y, por ende, su permanencia en el ojo del huracán.

"No me encuentro bien, mamá. No puedo más. Estoy superada por toda esta situación". Con estas palabras, la comunicadora ha recordado la conversación telefónica que tuvo con su madre en los aseso de los estudios de Mediaset, concretamente cuando estaba viviendo un ataque de pánico. Un episodio que tenía lugar justo después de la emisión de ‘Ya son las 8’ y tras el tenso momento que vivía con los protagonistas de ‘Sálvame’ y por el que tanto su productora como ‘El Programa de Ana Rosa’ decidieron alejarla temporalmente de su puesto laboral: "En pleno directo, empezaron a increparme hasta que salté y les di la carnaza que ellos querían (…) Había perdido los papeles y los nervios", se justificaba.

En cierto modo, Riesco considera que su productora no tuvo consideración con sus sentimientos: "No entendía nada, solo me dejaba llevar por unos y por otros. No sentía ni padecía. Durante todo el programa tuve la mirada perdida. Temblaba y sentía que la mente se me iba, no pensaba con claridad y me costaba hablar", ha confesado. Además, también ha admitido que "se quería morir" y que "le temblaba el cuerpo, sudaba y solo quería desplomarse".

Otro problema para Marta Riesco

Por si fuera poco, en lo sentimental a Marta tampoco le estaba yendo como había esperado con Antonio David Flores. El ex de Rocío Carrasco había vuelto a la casa en la que vivía con Olga Moreno, en Málaga, y prefería no hablar con su todavía novia: "Eso me mataba diariamente", asegura ella.