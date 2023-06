Marta Riesco ha vuelto a ser noticia después de confesar que tras su sonada ruptura con Antonio David Flores, tuvieron una reconciliación. Sin embargo, no todo salió como la periodista esperaba. Hace unas horas declaraba que el que fuera colaborador de 'Sálvame' acabó bloqueándola y restrigiendo sus llamadas. La joven se ha refugiado estos días en su casa de Madrid, un hogar que ella ha ido decorando poco a poco a su gusto y donde se siente en calma.

Se trata de un pequeño piso en la capital española, en el que recibió con los brazos abiertos a Antonio David Flores. Sin embargo, tiempo después tomaron la decisión de dejar esta casa para irse a Málaga. Ahora se ha reinstalado en su piso de soltera, que ha enseñado en más de una ocasión, orgullosa y feliz. Es un piso que tiene parqué en todas sus estancias. Pero lo que más llama la atención es la terraza que tiene, donde hace la periodista mucha vida.

La terraza es el lugar preferido de Marta Riesco

El hecho de que sea pequeñito ha hecho que Marta elija el blanco para todas las paredes. De esa forma hace que se vea más amplio. Ese color lo ha elegido también para los muebles. En cuanto al salón, vemos una estancia común pequeña pero que la periodista ha sabido sacarle partido. Ha colocado un cómodo sofá blanco frente a una cómoda, en la que ha colocado una televisión de gran tamaño.

Al lado hay un comedor, en el que ha puesto una mesa redonda con sillas azules para cuatro comensales. Lo que más impacta de esta zona en la luz natural que entra por los ventanales. También tiene una puerta de acceso a la terraza, en la que ha colocado césped artificial para hacer esta zona más agradable de cara a la primavera y el verano.

La zona exterior tiene espacio para una mesa ¡con sillas!

En esta casa, Marta Riesco intenta reponerse del delicado momento que atraviesa. De eso ha hablado ella de manera tajante: "Voy a contar todo lo que sucedió, pero se supone que vino a intentar recuperarme, a intentar recuperar la relación. Se presentó en mi casa a las 12 y media de la noche y estuvo en mi casa tres días sin yo decir nada a nadie de mi familia. Solo lo sabían mis dos amigas. En esos tres días yo creía que iba a luchar por la relación. Así le hizo saber a mis amigas y así me hizo saber a mí. En estos tres días en los que durmió en mi casa y estuvimos juntos, las cosas no fueron como yo creía. No hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto", comenzó diciendo Marta. Se reencontraron en el ático de Madrid en el que ambos vivieron durante unos meses, casa en la que actualmente vive Marta y la cual, sin querer, le trae muchos recuerdos de su noviazgo. Os enseñamos cómo esta casa por dentro: