Marta Riesco asegura haberse quedado "tirada en la calle" horas antes de romper con Antonio David Flores

Marta Riesco ha roto con Antonio David Flores. Una decisión que ha anunciado este jueves con una extensa ristra de mensajes y vídeos. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", ha escrito rotunda. ¿Qué ha pasado para que de la noche a la mañana hayan decidido poner punto y final a su relación? Ella misma lo revela. Al parecer, algo sucedió en la noche de este miércoles. Fue hace apenas 14 horas horas cuando la periodista subió unas imágenes suyas caminando por el paseo marítimo de Málaga con el perro de Rocío Flores. Junto al vídeo, señalaba: "¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?". Sus palabras dejan caer que ha sucedido algo lo suficientemente importante como para que hayan puesto punto y final a sus dos años de noviazgo.

Vídeo: Europa Press

"Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", escribe Marta, visiblemente indignada. En su perfil de Instagram no solo carga contra su ahora ya expareja. También lanza un misil contra Rocío Flores, a la que espeta: "Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Estas palabras ponen sobre el tapete que quizás no se llevaban tan bien como hicieron creer. La propia Rocío aseguró recientemente que entre ellas existía muy buen feeling. «Todo tiene un proceso. Yo antes a Marta la veía de una manera. Era mi compañera de trabajo y ahora la veo como la pareja de mi padre. Ahora lo único que me importa es que mi familia esté bien. Juntos o separados. No soy quién para juzgar ni meterme en la vida de nadie", decía.

Tras anunciar la ruptura, Marta Riesco ha publicado una foto en la que se le puede ver cómo hace las maletas. Todo parece indicar que va a abandonar la tierra natal del que fuera colaborador de 'Sálvame' y que piensa poner rumbo a Madrid, donde tiene fijada su residencia.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Marta Riesco y Antonio David rompen. Hace hace un año, justo antes de que la ex colaboradora de Telecinco cumpliera 35 años, esta anunció su ruptura con el exmarido de Rocío Carrasco en riguroso directo. Esa tarde, en el plató de 'Ya son las ocho', lamentaba que este no le diera su lugar públicamente y ante su familia. "Lamentablemente no va a poder acudir, me duele muchísimo más a mí. Estoy muy triste, la verdad, no lo puedo negar. Pero a veces en la vida la gente tiene prioridades... La gente no sabe muchas cosas sobre lo que opinan", explicaba, rota en lágrimas. "Me habría encantado que estuviese aquí. Cambié mi día de cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma. Hoy espero poder estar a la altura de mis amigas. Para mí esto es un golpe muy duro y no voy a poder continuar mi relación después de esto. Siento decirlo así".

A pesar del dolor que le provocó entonces dejar a Antonio David, lo cierto es que poco después supieron resolver sus diferencias y anunciaron su reconciliación. Con el tiempo, el noviazgo se ha ido afianzando cada vez más. Y han llegado incluso a hacer planes de boda.