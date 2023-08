Marta Riesco, arrepentida de su relación con Antonio David: "He hecho que mi madre enfermase"

Si algo caracteriza a Marta Riesco es que habla sin ningún tipo de filtros y no tiene pelos en la lengua. Desde que se hiciera pública su ruptura con su pareja, Antonio David Flores, la periodista no ha dudado en hablar abiertamente de todo lo que ha vivido con él. Cansada de todo y todos, la reportera ha mostrado su hartazgo hacia el padre de Rocío Flores y ha dejado claro que su único "error" fue estar con él y ponerle por delante de su carrera y su vida. Además, la que fuera trabajadora de 'El programa de Ana Rosa' ha hecho importantes revelaciones.

Marta Riesco se ha vuelto a sentir traicionada por Antonio David Flores después de que este hiciera un vídeo en directo con una de sus exmejores amigas. Esto ha provocado la ira de la periodista, que sin filtros en la lengua ha reconocido haber tirado a la basura los tres años que ha estado con él. "Es un sinvergüenza. Si ha sido capaz de hablar con la persona que me estaba haciendo daño y creerla, ¿de qué no será capaz? He sentido que en estos casi 3 años de relación, jamás dio la cara por mi. Jamás me defendió. Me dejó sola y perdida solo por guardar su cara públicamente", asegura.

En el vídeo, el padre de Rocío Flores asegura que estos tres años han sido un auténtico error y también deja claro que la vida va de eso. Al escuchar estas palabras, la reportera hacía hincapié en que ella pensaba lo mismo: "Si tú te arrepientes de tus decisiones, imagínate yo que he perdido mi trabajo y he hecho que mi madre enfermase. Yo también quiero decirte que me equivoqué. Tanto yo como toda mi familia nos tragamos las mentiras y todo lo que decías y les decías que me amabas. Y que tú relación estaba rota desde hace casi 3 años. El mismo tiempo que llevas conmigo". Marta Riesco no ha parado de mencionarle a través de su perfil de Twitter y ha revelado que después de que fuera despedida de su puesto de trabajo estuvo completamente sola. "Tras mi despido, estuve dos semanas sola en casa pidiendo que viniera a apoyarme. Jamás vino. Suerte que mi familia me acompañó a todos los trámites", recuerda.

El reproche de Marta Riesco a Antonio David Flores

No contenta con todo esto, Marta Riesco le ha echado en cara a su expareja que al estar con él esos tres años tuvo a todo el país en su contra. "He perdido mi trabajo, mis amigos, mi vida por defenderte mientras tú y la que hacíais públicamente que era tú mujer me destrozabais mentalmente. Todo por no reconocerme públicamente", cuenta apesadumbrada. La periodista señala al excolaborador de televisión y le acusa de mentir: "Estuvo enamorado de mi tres años en los que él jamás os contó la realidad. Tres años en los que no supo decir al mundo lo enamorado que estaba de mí. Permitió todo acto de vejación y humillación hacia mí mientras vivíamos en mi casa". Sin ningún tipo de pudor, la reportera sigue arremetiendo contra el que un día fue el amor de su vida y reconoce que se avergüenza de que no sea capaz de decir la verdad sobre su relación. "Nadie debería consentir que la vejen de esta manera. El error mío, haberle puesto por delante de mi carrera y de mi misma", asevera. Además, le advierte y le deja claro que nunca jamás "volverás a menospreciarme".