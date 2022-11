Esta escapada está siendo especialmente animada para la pareja. Se han ido juntos de compras, han ido a restaurantes, han paseado por la ciudad. ¡No han parado! No hay mejor plan para Marta, que ha dejado atrás las polémicas de las que hablaba recientemente en las redes sociales. «Han intentado hundirme, que no continuara con mi trabajo, que me apasiona; que rompiera con mi pareja de todas las maneras posibles y que también fuese insegura, que no quisiera salir a la calle, que dudase de mi profesionalidad, de mi físico y puedo decir que he ganado esa batalla, me siento muy feliz», expresaba hace unos días en su perfil de Instagram.