Desde que estalló la guerra entre Marta Riesco y Rocío Carrasco, mucho se ha especulado con el futuro laboral de la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. La ‘desaparición’ de la periodista en pantalla ha despertado todo tipo de rumores. ¿Acaso la han apartado del espacio? Nada más lejos de la realidad. SEMANA ha podido saber la causa de que no se la viera este miércoles durante la emisión del programa. Se encuentra en Sevilla para cubrir la Feria de Abril. La dirección quiere desvincular a Marta de cualquier guerra y por eso han decidido que no dé más explicaciones sobre su relación con Antonio David Flores.

Según Jorge Javier Vázquez, la llamada de Marta Riesco a Rocío Carrasco es lo que ha provocado su ausencia ante las cámaras. Incluso ha apuntado que su futuro profesional corre un grave peligro. “Me han contado que lógicamente, desde su productora, le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, y la que no apareces eres tú”, ha comentado este miércoles. Pero ha sido la propia Marta la que ha corrido a aclarar cuál es su papel en su puesto de trabajo. Es y sigue siendo reportera del magazine.

«Aquí está mi veto. Grabando y descansando para hacer un pedazo de reportaje, como siempre», ha explicado tajante a través de su perfil de Instagram. Desde sus redes ha dejado claro que mantiene su puesto de trabajo, aunque en las últimas horas se haya trasladado a la capital hispalense: «Aquí estamos, grabando un reportaje para ‘El programa de Ana Rosa Quintana’. Estoy ya un poquito delicada con este traje. Es precioso, pero claro, tiene sus inconvenientes».

Las palabras de Marta Riesco contrastan con las declaraciones de Jorge Javier, quien ha señalado que los jefes de la reportera le habrían exigido que presente las pruebas que supuestamente dice que tiene sobre su llamada telefónica a Rocío Carrasco.

Cabe destacar que Rocío Carrasco ha aportado pruebas que desmienten que esa conversación entre ellas existiera. Riesco, por su parte, ha anunciado que el restaurante en el que se habría producido su charla con la madrileña se ha negado a facilitarle las imágenes. «Solo para que lo sepáis. He pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante de ese día y de esa franja horaria al completo. Y no me las dan ni me las quieren enseñar. Tendré que hacerlo judicialmente”, escribe para poner avisar a sus fans de que ha tratado de ofrecer su versión de los hechos con las mismas imágenes pero le ha sido imposible hacerlo ante la negativa del restaurante de cederle las grabaciones o permitirle que las vea.

Te interesará saber...