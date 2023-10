Marta Pombo responde a los rumores de embarazo

Marta Pombo y Luis Zamalloa ponían el broche de oro a su relación y se daban el "sí, quiero" el pasado 21 de octubre en una romántica boda celebrada en La Borda del Mentidero. Lo hacían acompañados por todos los suyos y dándole un papel protagonista a la hija que tienen en común, la pequeña Matilda. A raíz de todas las fotos que iban haciendo públicas del enlace, muchos se han preguntado si la hermana de María Pombo está embarazada. Unos rumores sobre los que ella misma ha querido responder en medio de su luna de miel.

Marta Pombo y Luis Zamalloa están disfrutando de su luna de miel. Un viaje de novios en el que están aprovechando para desconectar y descubrir rincones de lo más especiales. En medio de estos mágicos días, la hermana de María Pombo ha querido dar carpetazo a todas las habladurías sobre un supuesto nuevo embarazo. "No estoy embarazada, people (gente). Digo pocas cosas pero yo creo que se me entiende. La culpa de mi 'supuesto' embarazo son las increíbles tortitas que he desayunado feliz en mi luna de miel, comiendo sin remordimientos y disfrutando de cada bocado. Que la vida es muy corta y está para disfrutarla", ha explicado.

Por otro lado, Marta Pombo está de lo más emocionada en su luna de miel pues considera que es un auténtico sueño el hecho de poder estar visitando lugares paradisiacos. Ahora mismo, los recién casados se encuentran en Una Ulagalla, en un precioso resort en el que no están escatimando en gastos y que cuenta con todas las comodidades posibles. "La suerte que me parece estar aquí… somos muy afortunados", admite.

Todos los detalles de la boda de Marta Pombo y Luiz Zamalloa

Marta Pombo hacía su entrada en el restaurante elegido poco después de la llegada de los invitados y brillaba con luz propia con un precioso vestido diseñado por Jorge Redondo. Antes, sus sobrinos, los hijos de María Pombo, acaparaban todo el protagonismo mientras caminaban hacia el altar, donde esperaba Luiz Zamalloa con la pequeña Matilda en brazos. En el convite, en todas las mesas había un cartel dedicado específicamente a aquellos invitados que se sentaban en ellas. Además, los recién casados hacían un regalo de lo más original a todos los que han compartido con ellos su día más especial. En concreto, contaron con un diseñadora que creaba en directo dibujos personalizados para cada uno de sus invitados. Un retrato minimalista y único que podrán guardar para siempre en sus casas. El menú estaba también muy bien escogido para la ocasión y todos pudieron degustar un delicioso solomillo.