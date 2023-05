Marta Peñate ha estado un tiempo desaparecida de Telecinco. No ha podido hacer frente a sus compromisos laborales debido a un problema de salud. De hecho, fue muy llamativa su ausencia en los debates de 'La isla de las tentaciones', donde es una de las colaboradoras que más juego da en el programa. Ahora, ya más recuperada, ha reaparecido y ha contado TODO sobre su estado de salud y el problema al que se tuvo que enfrentar y por el que terminó teniéndose que desplazar en ambulancia desde Telecinco hasta su hospital. Han sido unos meses de muchas visitas médicas y, afortunadamente, ya se encuentra más recuperada en casa. Se ha sincerado en su canal de MTMAD, 'Los estados de Marta'. "Con el tema del embarazo he descubierto cosas que no sabía. Entre ellas que tengo dos cuellos de útero. Me he enterado hace cinco meses", ha comenzado diciendo.

A pesar de ser una persona que acude de manera continuada a hacerse sus revisiones, durante estos años atrás nunca le habían visto que tenía dos cuellos de útero. Tras detectárselo, "mi ginecóloga decidió hacerme una citología en ese cuello del útero, ya que nunca me lo habían visto. Yo dije que claro que sí. Cuando me dieron los resultados de la citología del segundo cuello uterino me apareció que tenía unas células anormales. Me decidieron hacer una biopsia y me descubrieron que era el virus del papiloma humano en un alto grado. Esto puede ser a la larga un cáncer de cuello de útero", ha dicho.

Marta Peñate tuvo que someterse a una cirugía

Por este motivo, tuvo que someterse a una cirugía: "Me tuvieron que poner la epidural y la verdad es que yo no sentí ningún tipo de dolor. Cuando me desperté de la operación tenía las piernas dormidas de la epidural pero nada. No noté absolutamente nada. La recuperación la he llevado bien. Pasaron varios días y volví a trabajar a los debates bajo prescripción médica. Me dijeron que no había ningún problema en que yo hiciera mi vida normal exceptuando que no cogiera peso", cuenta.

Marta Peñate, bajo prescripción médica, retomó sus proyectos laborales sin imaginarse que iba a vivir uno de los peores episodios de su vida: "El otro día fui tan tranquila a Telecinco a grabar unas cosas que tenía que grabar. Iba a entrar a maquillaje pero les dije que me tenía que tomar un café porque estaba KO. Eran las 8 de la mañana y yo no era persona. Me acompañan y de repente me di cuenta de que había sangrado muchísimo", comienza contando. "Yo llevaba una compresa puesta porque me dijeron que durante 15 días tenía que llevarla por si sangraba un poquito. Fui al aseo y me siento en el baño y empiezo a soltar sangre, a soltar sangre, a soltar sangre...", explica.

La colaboradora ha seguido contando qué ocurrió aquel día: "Me cambio de compresa, me cambio y salgo pensando que ya había dejado de sangrar, doy cinco pasados contados y de repente vuelvo a sangrar y veo un chorro de sangre en el suelo. Yo estaba a punto de desmayarme. Vino el médico de Mediaset y me vio y me dijo que me tenía que ir a urgencias ya. Decidieron llamar a una ambulancia y vino a Mediaset. La ambulancia me llevó a mi hospital. En este caso era uno privado porque tengo a mi ginecólogo allí", cuenta. Y detalla: "Estuve como unas seis horas en observación, me controlaron, me hicieron una especie de taponamiento, me hicieron una analítica. A las horas me mandaron para casa y me dijeron que durante unos días no hiciera absolutamente nada. Tenía mil compromisos y no he podido ir porque necesitaba reposo y no podía salir de casa".

Afortunadamente, ya se encuentra bien y pudiendo hacer frente de nuevo a sus compromisos profesionales: "Ya estoy más o menos bien. Lo que tuve fue una metrorragia a causa de una operación que me realizaron en el cuello del útero. Yo no me lo esperaba mucho porque habían pasado 15 días desde la operación. Ya estoy bien pero estuve dos o tres días en plan shock. Sobre todo el mismo día que me pasó", ha zanjado.