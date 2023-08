Marta Peñate acude de urgencia al hospital

Pese a haberse situado en la primera plana mediática a raíz de su participación en ‘¡Vaya Vacaciones!’, Marta Peñate no está atravesando su mejor momento en lo que a su salud se refiere. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha visto obligada a ir urgentemente al hospital mientras realizaba un directo en sus redes sociales. Una toma de contacto con sus seguidores que la canaria aprovechaba para maquillarse, introduciendo sin querer el cepillo de la máscara de pestañas en su ojo y produciéndose a sí misma una lesión mucho más grave de lo que podía parecer en un primer momento.

Dadas las molestias que le estaba ocasionando el contratiempo, Marta Peñate decidió cortar la transmisión y desplazarse hasta una farmacia en la que le pudieran dar un medicamento. Pero eso no fue suficiente, y finalmente no le quedó más remedio que acudir a un centro médico en el que ser atendida por los profesionales pertinentes: "Se me metió el rímel en el ojo y desde anoche no puedo abrir el ojo, me duele muchísimo. He ido a la farmacia, me ha dado unas gotitas y cree que puedo tener infección, que vaya al médico", explicaba.

Los médicos revelan cuál es la lesión de Marta Peñate

Más tarde, finalmente la de Las Palmas compartía con sus fans qué era lo que le habían dicho los médicos sobre su lesión: "Me ha mandado gotas con antibiótico y una pomada. Si mañana no estoy mejor, tendré que ir al oftalmólogo. Todo por un rímel", declaraba, para después mostrar a cámara la rojez que tenía uno de sus ojos, por la cual todavía no puede abrirlo con normalidad.

Sin embargo, en las últimas horas Marta ha vuelto a hacer un directo y todo apunta a que todo ha quedado en un susto. La influencer ha mostrado su rostro a sus seguidores con total normalidad y, aunque todavía tiene que seguir cuidándose para que la afección no vaya a más, lo cierto es que lo más probable es que no requiera de la ayuda de un oftalmólogo.

Para Peñate, ya se ha convertido en una costumbre interactuar con algunos usuarios de Instagram y mostrarles cuál es su rutina de maquillaje diaria o para un evento más especial. Entre tanto, en alguna que otra ocasión también hace referencia a su paso por ‘¡Vaya Vacaciones!’, reality que está a punto de terminar y en el que ella y Tony Spina podrían alzarse como flamantes ganadores.