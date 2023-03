Marta Ortega ha dado un paso increíble justo unos días antes de que se cumpla su primer aniversario al frente de la presidencia no ejecutiva de Inditex. Fue el 1 de abril del pasado año cuando fue nombrada con este cargo, convirtiéndose así en la sucesora de su padre, Amancio Ortega. Justo de él habla en esta entrevista para el 'Financial Times': "Es el mejor en sacar lo mejor del resto. Eso es clave porque obviamente nadie es bueno en todo", ha declarado con cariño. Además, deja claro que él sigue pasando mucho tiempo en la empresa, siguiendo de cerca cómo acontece todo.

Inditex es una empresa familiar, a pesar de que es mundialmente conocida. De hecho, Marta destaca el papel que han tenido y que tienen muchos miembros de su familia en la empresa. Destaca también la labor de su madre: "Cuando era niña mi madre hacía las colecciones de mujer de Zara". Y vuelve a hablar de su padre, añadiendo que "él trabajaba la mayor parte del tiempo, pero mi madre tiene dos hermanas y cuatro hermanos, y toda su familia trabaja en la empresa".

La unión con su padre es innegable

Amancio Ortega siempre ha abogado por la discreción. Su presencia en actos públicos son contadas. Esa discreción la ha heredado también su hija: "Todo el mundo es más extrovertido que mi padre. No me siento cómoda siendo el centro de atención, no es algo que disfrute, pero me gusta ir, no a fiestas de moda, sino a eventos relacionados con mi trabajo", ha indicado.

Marta Ortega no ha tenido problemas a la hora de hablar de su vida personal al lado de sus hijos, que tienen actualmente 10 y tres años. El mayor ya muestra gran interés por la moda, cosa que no es de extrañar: "Me pregunta por qué tengo tanta ropa y yo le respondo que porque la gento desde hace muchos años". De hecho, asegura que podría ser un sucesor perfecto para la empresa: "Está totalmente obsesionado con la ropa y las etiquetas.

Su hijo mayor siente gran interés por la moda

Sus hijos forman gran parte de su vida cuando no está en las oficinas de Inditex. Los adora y no hay nada que más le gusta que pasar tiempo con ellos. Sin embargo, también le gusta disfrutar de sus aficiones, como la hípica. De esta deporte habla precisamente en la entrevista en el 'Financial Times': "Requiere mucho trabajo para competir dos minutos y normalmente pierdes. Creo que aprendes a seguir trabajando duro para lograr tus metas. Te enseña a trabajar en equipo y te exige una visión a largo plazo, cuestiones que se pueden aplicar al trabajo y a la vida en general".

La presidenta de Inditex ha ofrecido esta entrevista en un medio de comunicación económico, pero lo cierto es que asegura que no disfruta con los números de su empresa. "Mi energía está en el producto y en cómo se presenta. Ese es el alma de nuestra empresa y donde puedo ofrecer más valor. Estoy al tanto de los temas financieros, pero cuento con un equipo muy experimentado a mi alrededor enfocado en ellos. Intentamos no distraernos con los grandes números. El éxito comercial proviene del enfoque en los pequeños detalles por parte de cada persona que trabaja en la empresa". Y no duda en dar el paso de definirse como una persona que "se guía por los sentimientos y trata de juzgar las cosas de una forma intuitiva".

El éxito de Inditex es sorprendente

Y defiende a capa y espalda su empresa, diciendo que se desvinculan totalmente con el término fast fashion. "Es una definición que hace pensar en grandes cantidades de producto que se quedan sin vender y en ropa de mala calidad a precios bajos, cuando ese enfoque no puede estar más alejado de lo que hacemos aquí. Nuestro modelo se enfoca al cliente y en la reacción a sus gustos".