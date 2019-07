Son muchas las que tras poner punto final a la relación no vuelven a dirigirse la palabra. Un gran ‘problema’, sobre todo si hay hijos de por medio, que no representa para nada a Marta Ortega y Sergio Álvarez Moya quienes siguen teniendo una excelente relación cuatro años después de su divorcio.

Tanto es así que este fin de semana lo han pasado juntos, aunque no revueltos. El CSI 4 Casas Novas ha propiciado su último encuentro, en el que Sergio competía y al que Marta ha acudido acompañada de su actual marido, Carlos Torretta, su hijo, Amancio, su padre, Amancio Ortega, que además es propietario del centro hípico, y sus suegros, Roberto Torretta y Carmen Echevarría.

Mientras que la feliz familia compartía un tour por las instalaciones en las que Amancio demostró ser un excelente anfitrión, Álvarez Moya estaba más preocupado por su competición y es que era una cita importante para jinete. A pesar de su esfuerzo, no fue la mejor cita para el asturiano, que no pudo evitar mostrar su disgusto al no conseguir quedarse en la parte alta de la tabla.

Una actitud totalmente opuesta a la de Carlos Torretta, que está viviendo una de las mejores épocas de su vida. El hijo del famoso diseñador se mostró de lo más cariñoso con su mujer, dejando claro que siguen viviendo en una luna de miel y que están enamorados y muy felices.

