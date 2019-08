8 Ahora, Marta López se pronuncia al respecto

La joven ha aprovechado el hecho de que Diego Matamoros haya dado su brazo a torcer y haya iniciado un acercamiento con su padre para hablar sobre su relación actual con él. Eso sí, no olvida lo que pasó: “En su día no me gustó que Diego dijera que yo había estado ligando con él por redes sociales”, reconoce Marta López, que pese a todo asegura que ha preferido dejar a un lado este problema por el bien de Kiko Matamoros.