Marta López se defiende de las críticas por la sueroterapia

Marta López Álamo y Kiko Matamoros ya están en Miami. La pareja se marchaba allí debido a diversos proyectos profesionales, principalmente el del colaborador que empieza su aventura por Latinoamérica con 'Sálvame'. Hace tan solo un día se convertía en el protagonista de los titulares tras compartir el tratamiento al que se habría sometido: la sueroterapia. La pareja compartía este procedimiento que inyecta un suero en vena "a domicilio". Son muchas las críticas que han recibido desde entonces en el que le señalan la posible ineficacia del proceso. Es ahora la modelo la que responde tajante.

"Somos tan ignorantes a veces que nos parece muy escandalosos que se apliquen vitaminas o minerales por vía intravenosa. Años lleva haciéndose en otros países pero se ríen de que se haga aquí", comparte a través de las redes sociales. Por mucho que le señalen a Marta López Álamo que la sueroterapia no es útil, no es la primera vez a la que se enfrenta. En una de sus últimas visitas a Dubái tuvo la oportunidad de probarlo y ahora está continuando.

"Me encantó, se lo hace muchísima gente y tiene muchos beneficios pero NO sustituye a una alimentación y vida saludable. Lo aplican médicos y es totalmente seguro", asegura en una de sus historias al respecto. Puntualiza, además, que en su caso "es recomendado y un tema de salud, no es para que nadie se burle de él. Con mi salud no se mete nadie". Un texto que comparte junto a los momentos que vivieron en esta sesión del tratamiento y que comparte con sus seguidores para que vean de primera mano en que consiste esto.

Esto es la sueroterapia, el tratamiento que siguen Kiko Matamoros y Marta López

La técnica de la sueroterapia consiste en inyectar suero en la comodidad de la casa. El centro que le ha llevado este hasta el domicilio de Kiko Matamoros y Marta López tiene diferentes tipos de suero para ofrecer. Desde quemar grasa a mejorar el rendimiento atlético y de recuperación hasta recargar las defensas o favorecer el descanso, son muchas las opciones que se pueden elegir dependiendo de los beneficios que se estén buscando. Hay uno, de hecho, que tiene todos los beneficios de manera conjunta y que podría ser el que el matrimonio habría elegido.

De momento no han dado más detalles al respecto y se han centrado en defender la utilización de este tratamiento y la llegada del mismo a Madrid. Ya está presente, de hecho, en otras ciudades como Ibiza y Marbella. El lugar es lo de menos ya que se comprometen a desplazarse "donde estés, a casa, al hotel donde te hospedes, a tu gimnasia de confianza, incluso a tu barco". De acuerdo con sus palabras, no sería esta la última vez que lo utilicen. Al menos tendrán que esperar unos días hasta su regreso de Miami, donde ahora se encuentran.