Marta López muestra uno de los vestidos de novia que llevará en su boda con Kiko Matamoros

¡La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo ya está aquí! La pareja contraerá matrimonio mañana, viernes 2 de junio, en la Basílica de San Miguel en Madrid. El colaborador y la modelo están viviendo las últimas horas como prometidos antes de convertirse en marido y mujer. Tras la ceremonia religiosa será en el hotel Mandarin Oriental Ritz donde celebren el convite junto a todos sus amigos y familia. Descubrimos junto a la novia, que no puede ocultar los nervios previos, el que será su primer vestido de novia gracias a la firma Yolancris.

Vídeo: Instagram (martalopezalamo)

"Mañana es el gran día. Gracias por haber hecho el primer vestido de mis sueños. Este es otro de los estilos que me encantan de ella, y os lo quería dejar por aquí", explicó junto al vídeo que acompaña a esta noticia. El elegido es un vestido con cola, en color blanco y con un cuerpo con bordados y transparencias que se ajusta a su figura. En total serán tres los vestidos que luzca, adecuados a los entornos de la iglesia, el convite y la fiesta posterior. "Los otros dos son de otro magnífico diseñador, muy distintos entre sí", prometía de cara a todo lo que sucederá mañana, cuando se convertirá en la protagonista luciendo los otros dos trajes que tiene preparados.

Son ya los últimos detalles los que Marta López Álamo está comprobando de cara a su inminente boda. A menos de 24 horas ya solo supervisa que todo vaya a salir perfecto. Acompañará todos esos vestidos con zapatos y joyas escogidos para cada look con cuidado y que prefiere que sean una sorpresa. Las flores cobran gran protagonismo gracias a la firma Bloom tanto en la iglesia como en el hotel. Son muchos los regalos que está recibiendo tanto para ella como para Kiko Matamoros deseándoles lo mejor ante el paso que están a punto de dar.

240 invitados asistirán a la boda de Kiko Matamoros y Marta López

Kiko Matamoros y Marta López no van a estar solos en su boda este viernes ni mucho menos. La pareja entregó un total de 240 invitaciones, muy pensadas y seleccionadas, para que celebren su amor junto a ellos. Aunque no se conocen todos los nombres, algunos compañeros de trabajo de 'Sálvame' del colaborador ya han confirmado su ausencia o asistencia. Terelu Campos fue una de las primeras en afirmar que allí estaría, amiga de Kiko desde hace años, junto a su hija Alejandra Rubio, una de los testigos del enlace. También se espera a otros rostros como Kiko Hernández, Rafa Mora, los recién casados Raúl Prieto y Joaquín Torres o Jorge Javier Vázquez, que podría volver de su baja temporal esta misma noche en 'Supervivientes'. En esta ocasión estará arropado por casi todos sus hijos, como Laura o Diego Matamoros, como no ha podido en otros momentos importantes.

Entre los que no han recibido la invitación, sin embargo, se encuentran otros colaboradores tan reconocibles como Belén Esteban, Pipi Estrada, Laura Fa o Lydia Lozano. Carmen Borrego, que sí recibe ese "papel" y a diferencia de su hermana y su sobrina, declina el asistir. Aunque agradece el gesto, prefiere no estar por no tener una gran relación con ninguno de los novios fuera de la televisión. Toca esperar hasta que desvelen más detalles de última hora ya que Kiko Matamoros no ha acudido a 'Sálvame' los dos días antes. A pesar de que había acordado con la productora su asistencia, ayer se confirmó que no acudiría y más tras la entrevista que protagonizó Makoke y que relegó la de la modelo a un segundo plano.