Marta López habla de su primer encuentro sexual con Kiko Matamoros

Después de cuatro años de relación, Kiko Matamoros y Marta López planean su boda para el próximo 2 de junio. La diferencia de edad, se llevan 40 años, nunca ha sido un obstáculo en una historia de amor que surgió de forma casual en un conocido local de Madrid. Desde entonces no se han separado. La modelo se ha sincerado sobre temas íntimos y ha contado cómo fue su primer encuentro sexual con el colaborador.

"Me parecía un hombre que tenía las ideas muy claras. Me parecía un hombre culto e inteligente y también atractivo. Cuando le vi en persona me pareció que ganaba y que era muy sexy", ha contado Marta López durante una entrevista en 'Sálvame Deluxe'. "Desde el primer momento yo sentí conexión con este hombre. Noté que me gustaba". Asimismo ha contado que fue ella quien se presentó de forma inmediata después de percatarse que Kiko Matamoros le lanzó una mirada de flirteo. Intercambiaron sus teléfonos móviles y a los pocos días quedaron en el hotel en el que residía el colaborador. Ella iba preparada para la ocasión con una lencería muy sexy. Después de comer, terminaron en la habitación de él. "El primer encuentro fue tal y como lo había imaginado. Yo imaginaba que era muy sexual y así es".

Kiko Matamoros se sincera sobre Marta López

El colaborador ha reconocido que mantiene relaciones sexuales diariamente con Marta López. "Yo a la gente le diría que se puede tener el mismo vigor sexual a los 66 años que a los 40. Primero tienes que estar con alguien que te atraiga y dispare tu libido. Aparte de eso hay tratamientos y maneras de mantenerse en forma. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. No hay que morirse a los 60".

Kiko Matamoros nunca creyó que volvería a enamorarse a su edad, pero ahora atraviesa su mejor momento. "Con el paso del tiempo, la madurez y las experiencias vividas, enamorarse enriquece la vida y te resitúa en tu propia vida. Yo llevaba como ocho meses muy disparatados. Salía prácticamente todas las noches. Mujeres no sé ni cuántas pude tener en aquella época. Sí lo disfrutas, evidentemente, pero te deja una sensación de vacío. Cuando llega a ella a mi vida, me toca y me enamoro. Ahí ves la diferencia. Llevaba muchos años sin estar enamorado. Fue una sorpresa para mí. No creía que podía suceder esa posibilidad".

Además, Kiko Matamoros se ha manifestado sobre su divorcio de Makoke. "Yo cuando terminé mi última relación pensé que no iba a volver a casarme, pero la vida da muchas vueltas y no deja de sorprenderte. Yo estoy inmensamente feliz de casarme con Marta. Supone un compromiso, un paso más". Marta López planea su boda muy ilusionada. "No estoy nerviosa por ese día. Lo quiero disfrutar. Tengo ganas. Voy a llevar tres trajes: el primero será para la iglesia, el segundo para la recepción y el tercero para la fiesta".