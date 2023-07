Marta López es una de las 'influencers' más activas en las redes sociales. No duda en compartir con sus más de 380.000 seguidores todos los momentos de su día a día, ya sean compromisos profesionales o los ratitos que pasa en la casa que comparte con su ya marido, Kiko Matamoros. Entre toda esta intensidad, la modelo recibe numerosos mensajes por parte de sus seguidores más fieles, pero también críticas. Críticas que normalmente van relacionadas con su peso.

Un seguidor le ha declarado rotundo: "Marta, eres increíble, pero cielo, plantéate subir dos kilos al menos, estarías aún más increíble". Esto ha provocado que estalle contra las críticas que le hacen sobre su físico. Aunque no siempre quiere entrar, esta vez sí que ha querido dar su opinión. Marta López quiere dejar claro que no está bien hacer ese tipo de comentarios: "También me podría plantear ponerme más protección solar (aunque me la he puesto), pero fuera de coñas, creo que a una persona que tuviera sobrepeso no le dirías esto, o sí, pero me parecería igual de desafortunado. Estamos acostumbrados a que parece que si estás delgado es porque quieres, y sí, a mí me gustar estar delgada, pero soy consciente de que a lo mejor me gustaría subir algo de peso, pero quiero subir peso con músculo y no con grasa, entonces lo estoy haciendo poco a poco, pero mi metabolismo la verdad es que es bastante rápido. Y me gusta estar delgada igualmente", ha empezado diciendo rotunda.

Unas críticas que ha querido contestar rotunda

No siente que tenga que decir nada, pero es su condición querer aclarar polémicas: "A la vez, creo que tampoco tengo que dar explicaciones de cómo quiero o no quiero estar, simplemente creo que aunque tu comentario no es con maldad, deberíamos de dejar de una vez de opinar del físico de los demás públicamente. Por supuesto que somos seres humanos y tenemos opinión y esto es una red social y podemos opinar de cada cuerpo y de cada persona, pero en mi caso, yo también puedo opinar del cuerpo de otras personas. Lo que pasa es que no lo hago porque no tengo ni idea de la situación de cada persona, no tengo ni idea de lo que puede estar pasando esa persona entonces como no me gusta que lo hagan conmigo, no lo hago con los demás. Y ojo, me gusta estar delgada y no es un problema y estoy perfectamente sana. Si queréis os pongo por aquí el resultado en mis analíticas que están afortunadamente perfectas", ha continuado explicando.

Y para terminar, pide no decir frases tan típicas y que pueden hacer daño: "Es que al final depende de la cultura y en nuestro país, en España, siempre decimos que "con dos kilos más estarías mejor" o viceversa, pero la realidad es que es todo un tema cultural. Si una persona está sana o incluso si no lo está, es un asunto de cada uno estar como quiera estar. En mi caso por suerte estoy sana, pero imaginaros que me supusiese un problema que me estén diciendo cada dos por tres que me faltan kilos, a lo mejor me podéis crear un complejo que no tengo. Pero repito, entiendo que esto es una red social y que yo soy una persona pública y que podéis opinar pero solo estoy pidiendo o apelando al sentido común y a la empatía. Aunque repito, sé que tu comentario no iba con maldad".