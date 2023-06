Marta López dio el 'sí, quiero' a Kiko Matamoros el pasado 2 de junio en la basílica de San Miguel en Madrid. Desde ese día ha disfrutado al máximo de estar en una nube. A pesar de que tiene muchos compromisos con los que cumplir, la modelo no ha dudado en hacer una ronda de preguntas y respuestas para resolver las dudas de sus seguidores más fieles. Y no ha podido evitar estallar al interesarse un seguidor por su idea de convertirse en madre pronto junto al colaborador de televisión.

"Me da rabia (aunque sé que no se hace con mala intención) que el orden de los factores sea: noviazgo, matrimonio y maternidad y si puede ser prontito, mejor. Creo que es junto con si estoy feliz, lo cual es una pregunta normal, la pregunta que más se ha repetido. Tanto por aquí como en prensa. Que no quiera ser madre YA DE YA no es ni mejor ni peor: es nuestra decisión por muchas razones", ha empezado diciendo un poco enfadada con los tiempos que ha marcado la sociedad cuando se tiene pareja.

Y sigue diciendo: "Lo que me choca es la cantidad de gente que cree que después de casarte tienes que ir a por un bebé. Si no quisiera ser madre sería lícito también. Y normal y respetable, pero quiero serlo con Kiko. No ya, pero en poco tiempo. Y poco tiempo es no este año ni principio del que viene (creo). Primero por mi trabajo y el suyo, y segundo, porque estoy aún con Dercutane (un medicamento para el acné) y es muy incompatible", ha justificado con la esperanza de que no le metan presión sobre la maternidad.

La modelo estalla contra los que preguntan por su maternidad

El trabajo de ambos es muy aborbente. Aunque Kiko Matamoros está a pocos días de despedirse de 'Sálvame', su futuro promete seguir siendo intenso en televisión. Ella, por su parte, cumple con muchos compromisos profesionales fuera de España, lo que hace que tenga que viajar mucho. Parece que ahora mismo no es el momento para convertise en padres, pero Marta deja claro que su deseo es serlo junto al colabodor de televisión.

De él ha hablado también de una manera de lo más cariñosa. Y es que le han preguntado que qué es lo que le enamoró de Kiko: "Es carismático, inteligente, culto, cariñoso... Me pareció súper atractivo cuando lo conocí. Y cada vez más. Sus manos, su cuello y su espalda/hombros me encantan. Tiene una mirada preciosa. Es una persona para descubrir. Y yo he tenido la suerte de hacerlo", ha escrito emocionada y con cariño.

Tiene claro que quiere ser madre junto a Kiko

Su boda ha sido uno de los grandes eventos del año. Reunió a numerosos familiares, amigos y personas conocidas de la televisión. A día de hoy, cuando están a pocos días de celebrar su primer mes de casados, la modelo sigue recordando muchos de los momentos de ese día. De hecho, sigue contestando preguntas sobre la ceremonia y posterior fiesta: "Para mí todos los momentos me hicieron ilusión, pero el momento votos, alianzas con el nieto de Kiko y peticiones", declara la modelo.