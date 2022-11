Marta López y Kiko Matamoros están a punto de vivir uno de los días más increíbles de su vida. Aunque todavía no se han puesto a preparar su boda, ambos están viviendo una etapa increíble y no tienen prisa de pasar por el altar. De hecho, ahora están a punto de sumar una experiencia a su vida. Y es que tal y como ha desvelado la modelo, ella y su prometido se van a ir a vivir una temporada a Dubái, una noticia que ha cogido a todos por sorpresa.

La pareja se va a mudar un mes a Dubái por el trabajo de Marta

Vídeo: Europa Press.

Cuando le han preguntado por los preparativos, la modelo se ha visto en la obligación de desvelar que están parados porque se van a mudar a Dubái. «Aún nada, si que me voy el mes que viene a vivir fuera una temporada. Sí, me voy de España, huyo, emigro…», ha dicho entre risas. Además, ha querido dejar claro que no se va sola, que se va junto a Kiko Matamoros. «Estaremos fuera un mes porque voy a probar como modelo. Voy con varias agencias y voy ahí a probar ese mercado y Kiko se viene conmigo», dice con emoción.

El hecho de que se trasladen a otro país va a obligar a Kiko a dejar la televisión. Es uno de los colaboradores más habituales de ‘Sálvame’ y ahora que se instalará en Dubái le impedirá estar presente en las instalaciones de Mediaset. Sin embargo, es algo que parece no preocupar a Kiko Matamoros: «Lo lleva maravillosamente bien».

Kiko está ilusionado de instalarse un tiempo fuera de España

Para Marta no puede estar más feliz de vivir esta nueva etapa junto a él: «Sí, la verdad que es maravilloso que te acompañe. Al final, el mundo de la moda lo malo que tiene es lo solitario que es. Muchas veces las modelos cuando viajamos y hacemos un stay que es lo de estar un periodo de tiempo en una ciudad de otro país, eso yo no lo hago porque tengo pareja y en este caso se ha dado la oportunidad de que Dubái si es una ciudad que le encaja a él», dice emocionada. Ahora solo queda esperar para ver cuándo empieza esta nueva etapa.