Marta López no podía esperar más. Pocos días después de que se pusiera fin al Estado de Alarma, la modelo decía hacer las maletas para poner rumbo a Granada, su tierra natal. Pero no ha ido sola. Y es que le ha acompañado su pareja, Kiko Matamoros, que ha encontrado un hueco para disfrutar de unos días con su pareja con un viaje de lo más romántico.

La pareja ha viajado hasta la ciudad andaluza en coche y se ha instalado allí en un exclusico hotel. Desde la habitación compartía Marta López las increíbles vistas que tienen de la ciudad desde la ventana. Pero no es lo único que ha mostrado la modelo de su viaje exprés a su tierra natal.

Desde la habitación del hotel y mostrando uno de los momentos más íntimos junto al colaborador de ‘Sálvame’ desde la cama, Marta López definía con una sola palabra cómo es su relación con Kiko. «Relax», escribía junto a la definición de lo que esta palabra supone. «El descanso y el permitirse a uno mismo conseguir la calma, descansar del trabajo o pariticipar en una actividad agradable para llegar a estar menos cansado y con ansiedad».

Marta López define cómo es su relación con Kiko Matamoros

La pareja celebró hace apenas unas semanas su primer aniversario. Lo hacían en pleno confinamiento en Madrid. En la casa que el colaborador tiene en el exclusivo barrio de Salamanca han pasado estos días de cuarentena. Mientras Marta pasaba el tiempo haciendo deporte, estudiando y mostrando sus tratamientos de belleza en su Instagram, el colaborador acudía con asiduidad al plató de ‘Sálvame’ para trabajar.

Kiko Matamoros, en un gran momento personal

Este viaje a Granada tiene lugar después de que Kiko Matamoros quedara con su hija Laura Matamoros para ver a su nieto Matías. La ‘influencer’ no puede estar más feliz de que se hayan resuelto las diferencias con todos los miembros de su familia. Y es que Laura vuelve a estar muy unida a su padre, Kiko Matamoros.

Aunque los compromisos profesionales de ambos no les permiten verse todo lo que les gustaría, siempre encuentran un hueco para verse. Además, desde que el colaborador de ‘Sálvame’ es abuelo, no puede gustarle más hacer planes con su nieto. Laura Matamoros ha sido este jueves la encargada de mostrar el momento del reencuentro entre abuelo y nieto. Han estado dando un paseo y Matías no se separa de Kiko, al que le da la manita. No se la suelta hasta que no se despiden. En la tierna instantánea vemos a Kiko con el pequeño dados de la mano y Laura comparte lo que la imagen le provoca con un «love» (amor, en inglés).

