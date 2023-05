Marta López, contra el programa 'Fiesta': "Os debería dar vergüenza"

Marta López Álamo se ha molestado, y mucho, con el programa 'Fiesta'. Todo a consecuencia de unas imágenes que han compartido en el espacio que presenta Emma García donde observaban la evolución física de la modelo y los distintos retoques a los que se ha sometido a lo largo de los años. Poco después, la granadina mostraba públicamente su malestar y exponía sus razones.

La futura mujer de Kiko Matamoros, que en distintas ocasiones ha hablado abiertamente de que ha padecido trastornos alimentarios, ha aclarado que algunas fotos que han puesto en el espacio pertenecían a la etapa en la que estuvo enferma. "Tenía anorexia y había cogido 20 kg en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego de cuando estaba HINCHADA por un proceso de recuperación del TCA. Así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos. Así lo digo", ha indicado muy molesta Marta López Álamo.

La indignación de Marta López Álamo

La cosa no ha quedado ahí, en el espacio también han repasado los distintos retoques a los que se ha sometido la modelo. "Ya lo he contado yo, pero por supuesto que no tienen en cuenta que la forma de la cara me cambia aparte de crecer, por haber tenido un problema muy grave, además del cuerpo", añadía al respecto. Recordaba que durante la adolescencia su rostro era de "niña enferma, porque lo estaba. Y cuando cogí 20 kilos estaba en un momento físico de transición. Fin".

Marta López terminaba el mensaje indicando que entiende que comenten sus retoques estéticos, pero que no comprende que digan que parece "otra persona de manera peyorativa. Por suerte soy otra persona. Feliz y sana". Muchos de sus seguidores han reaccionado de forma inmediata y le han mandado mensajes de ánimo que ella ha querido compartir. "Que esto no te haga estar mal. No merece la pena. No permitas que esto empañe uno de los momentos más felices de tu vida", le decía una fan.

Cabe recordar que Marta López está a unos días de su esperada boda con Kiko Matamoros. Será el próximo 2 de junio cuando la pareja selle su amor en el marco de una ceremonia religiosa que tendrá como escenario la basílica San Miguel de Madrid. El posterior banquete se celebrará en el Hotel Ritz. La pareja estará acompañada por 240 invitados, entre familiares y amigos.