«Te juro que me hablaba todas las noches de Antonio David y que quiere a su marido con locura», ha afirmado la colaboradora.

Aunque breve, la experiencia en ‘Supervivientes’ de Marta López ha hecho que mantenga un estrecha relación con Olga Moreno. La conexión entre ambas ha sido muy sonada y la colaboradora ha asegurado que está recibiendo insultos diariamente por defender a la mujer de Antonio David Flores. Tras regresar a España y descubrir la repercusión que ha tenido el testimonio de Rocío Carrasco, la colaboradora confesaba su mayor deseo para su amiga.

«Quiero que salga ya de allí porque lo que se está haciendo es muy injusto», ha afirmado. Insistía en que si pudiera le diría que se marchara de ‘Supervivientes’. «Todo el mundo la está juzgando por una cosa que está pasando fuera». Antes de concluir su paso por los Cayos Cochinos, para ella era su clara vencedora: «Estoy alucinando con los insultos y con todo lo que oigo. Es la mejor que hay ahí, la más completa. Me da mucha pena porque para mí era una de las ganadoras. Ahora que estoy aquí pienso que no ganaría en la vida».

«Está enamoradísima de Antonio David»

También se ha pronunciado sobre Antonio David Flores y las confesiones que la malagueña le hacía acerca de su matrimonio: «Te juro que me hablaba todas las noches de David y que quiere a su marido con locura. Está enamoradísimas de él. Me dijo que en la vida le había levantado la voz que y con ella era bueno y cariñoso».

Respecto a posibles deslealtades por parte del malagueño, añadía: «Me dijo que ella confiaba en su marido». Ha explicado que ha mantenido una reciente conversación con el ex Guardia Civil porque su mujer le mandó un recado para él. «Yo creo que si Olga supiera todo esto le gustaría estar al lado de su marido». No solo ha tenido tiempo de hablar con este, también con su hija Rocío Flores. Olga le dijo que le recordase que la quería mucho y la echaba de menos.

Marta López ha confesado que se marchó a Honduras con gente advirtiéndola que no se juntase con Olga: «Júntate con cualquiera menos con ella porque lo que viene es muy fuerte». Sin embargo, la conexión entre ambas fue inmediata: «He sentido algo muy bonito con Olga y lo voy a defender. Me da igual lo que me digan».

Durante su polígrafo ha defendido a capa y espada a la mujer de Antonio David Flores: «Sí que he escuchado a Olga Moreno hablar de Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’ cuando no había cámaras delante, pero os juro que no hablaba mal. No lo hacía ni criticándola, ni faltando el respecto ni nada de eso». Respecto a la inexistente relación que mantienen Rocío y David Flores con su progenitora se mostraba tajante: «Olga me ha dicho me le encantaría que esos niños tuviesen contacto con su madre».