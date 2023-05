Marta López está en plena cuenta atrás. El próximo 2 de junio pasa por el altar junto a Kiko Matamoros. Estas semanas están siendo muy intensas, ya que la modelo está compaginando sus compromisos profesionales con los preparativos. Solo el que se ha casado o se va a casar sabe que los días previos a un enlace matrimonial son de locos. Este jueves, Marta ha tenido que coger un AVE para viajar a Barcelona, donde tiene una nueva prueba de sus vestidos de novia.

Aprovechando la calma del tren que le ha llevado hasta allí, esta no ha dudado en confesar cómo se encuentra a pocos días de dar el 'sí, quiero' al colaborador de 'Sálvame'. "Penúltimo AVE que tengo que coger para las pruebas de vestidos. Hoy tengo un día intenso y mañana AVE de nuevo a Sevilla por una boda. Me quedan dos semanas para la mía. Estoy malita, pero tan feliz. Es una sensación de felicidad/cansancio porque además tengo compromisos profesionales muy guays esta semana que viene. Hala, chapa de buenos días dada", ha escrito emocionada con una foto que demuestra su cara de cansancio.

La modelo está entre cansada y feliz

Todavía le queda viajar un día más a Barcelona para ya rematar los arreglos de sus vestidos de novia y poder llevarlos a Madrid antes de su boda. Le quedan apenas dos semanas para vivir el día más feliz de su vida junto a su pareja. Marta López no ha querido dar muchos detalles acerce del enlace, pero lo cierto es que todos los preparativos van viento en popa y que todo estará listo para el gran día.

Este viaje a la ciudad condal para volverse a probar sus vestidos de novia llega justo después de haber disfrutado de una despedida de soltera exprés con su hermana y sus amigas. Estas quisieron aprovechar este pasado fin de semana para sorprenderla con un viaje sorpresa a uno de los destinos favoritos de la modelo: ¡Ibiza!

Una despedida de soltera que tuvo que abandonar

La llevaron a la isla pitusa después de hacer una salida nocturna por la capital española. Sin embargo, su disfrute se vio empañado por culpa de un compromiso de trabajo. Y es que la modelo tenía que abandonar su despedida antes de tiempo para atender un trabajo de última hora: "Eran dos días, pero me he tenido que ir por un compromiso. Hoy salíamos en barco, pero otra vez será", escribía ella con tristeza. Pero no pasa nada, Marta López volverá a reunirse con sus amigas más cercanas en su boda. ¡Hay mucho por lo que brindar!