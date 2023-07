Marta López Álamo se sincera sobre su salud mental: "No estoy pasando por mi mejor momento"

Marta López Álamo siempre se ha caracterizado por ser una persona sin filtros y contarle a sus seguidores cómo se encuentra, tanto las cosas buenas como las malas. En este sentido, semanas después de su boda con Kiko Matamoros, la influencer ha reconocido que está pasando por un mal bache, hablando así abiertamente sobre su salud mental.

Marta López Álamo ha escrito una profunda reflexión en sus redes sociales acerca de cómo se siente. Cuenta que no está pasando por su mejor momento porque últimamente no le apetece hacer nada. "Me levanto con ganas de volver a dormir", revela. Sabe que es una persona afortunada porque está rodeada por sus amigos, familia y su pareja. Tiene todo el amor del mundo, pero simplemente está pasando por una racha en la que se encuentra mal. "No me pasa nada en concreto, ni pretendo con esto dar pena o regodearme en la negatividad. Hoy me había levantado muy animada y con ganas, para jugar al pádel por primera vez, había organizado un plan de comida con amigas y he sido capaz de cogerle el teléfono a mi madre por primera vez en un par de semanas (Y hablo con ella casi todos los días), porque no soy capaz de contar nada bueno y no quiero que se preocupe", comienza a relatar.

La influencer quiere concienciar a sus seguidores para que sean conscientes de que "a veces podemos estar mal" y que no tiene que haber un motivo en concreto "para estar hundida". "Os prometo que estoy haciendo lo posible por levantarme. Tengo muchísima suerte en la vida y soy consciente de ello. Pero así somos los seres humanos", reconoce. Además, también deja claro que cómo es posible que se queje "con lo afortunada que soy".

Marta López Álamo: "Vivimos en un mundo muy cambiante"

Marta López Álamo también admite que siempre aboga por la positividad y da gracias por todo lo que tiene y levantarse cuando se cae. Quiere hacerle saber a sus seguidores que si están pasando por lo mismo que ella que no se sientan solos porque ella está con ellos. "Vivimos en un mundo muy cambiante en el que constantemente te entran estímulos positivos o negativos, y tenemos que tener una salud mental cada vez más fuerte. Yo me digo todos los días a mí misma cuando estoy mal que puedo con esto y con más, pero a veces como digo, no se puede. Pero se podrá. Me comprometo decirme todos los días que soy válida, que soy fuerte, que soy importante y que puedo", finaliza.

Esta carta abierta sobre su salud mental llega en un momento en el que Marta López Álamo se ha mostrado harta de que le señalen con el dedo por su aspecto físico. La modelo vuelve a recordarle a todos que tuvo que superar una TCA (Trastorno de Conducta Alimentaria) e insiste en que no está bien decirle a una persona que ha pasado por ello "cómete un cocido, te vendrían mejor unos kilos, ha cogido más peso, estás más guapa ahora o estabas más guapa antes".