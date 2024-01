Marta López Álamo se marca un surrealista 'Los vigilantes de la playa' con destino a Kiko Matamoros

Vídeo: Instagram @martalopezalamo

Marta López Álamo vive una luna de miel perpetua con Kiko Matamoros. El matrimonio acaba de volver de pasar unos días en Emiratos Árabes donde no han escatimado en planes exclusivos. Desde cenas en los restaurantes más prestigiosos, hasta estadías en los hoteles más lujosos... Nada es demasiado para la pareja con tal de agasajarse mutuamente. Por supuesto, no han faltado las escapadas a las idílicas playas del 'petropaís', donde han podido disfrutar de una privacidad e intimidad máximas. La modelo, inmersa en sus estudios universitarios, no ha escatimado en esfuerzos para dejar constancia de sus idílicas vacaciones. Muy asidua a las redes sociales, todo ha quedado registrado en su cuenta oficial de Instagram, para deleite de sus algo más de 402 millones de seguidores.

Entre sus múltiples publicaciones, si hay una que ha llamado especialmente la atención ha sido el vídeo que te compartimos. En él se puede ver a la granadilla corriendo hacia la playa, donde le espera su televisivo marido. El excolaborador de 'Sálvame' está de espaldas sin percatarse que su chica se lanza a su encuentro, como si fuera una de las actrices de la célebre serie de los 90 'Los Vigilantes de la playa'. A todo esto, parece que algo le sucede en el brazo, como ella misma apunta divertida en el citado documento audiovisual. "¿Qué me pasa en la mano izquierda, tío? Por favor", ha escrito.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo homenajean al perro de Anita Matamoros

Fue desde Emiratos Árabes que Kiko Matamoros se enteró de la peor de las noticias. Ringo, el perrito de su hija Anita, que le había acompañado durante los últimos 15 años, había fallecido. El animal no pudo superar las heridas sufridas tras precipitarse del tercer piso de la casa de la joven. "Adiós, compañero. Fuiste la alegría de Anita Matamoros y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo". Con este desgarrador mensaje en sus redes sociales, el marido de Marta López Álamo se despedía de la fiel mascota de su hija pequeña durante más de una década.

Su mujer era una de las primeras en comentar la publicación con un icono de una carita triste y un corazón roto. Junto a sus sentidas palabras, el excolaborador de Mediaset difundía una foto del animal antes de sufrir el grave accidente. Con este gesto, Kiko Matamoros quiso tener una muestra de cariño hacia Anita. Una prueba de que padre e hija están cada vez más cerca a pesar del distanciamiento que, en los últimos años, ha caracterizado su relación. Con su mensaje dejaba entrever que pudo ser ella quien le informó personalmente del fatal desenlace de Ringo. O, como mínimo, alguien cercano al círculo de la 'influencer', lo que denota que Kiko Matamoros está muy pendiente de ella, incluso desde la distancia.