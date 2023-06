Marta López Álamo: se filtra su tercer vestido de novia

Kiko Matamoros y Marta López Álamo ya son marido y mujer. La pareja pasaba por el altar este viernes, 2 de junio, y se daban el "sí, quiero" en una boda de cuento de hadas en la que no quiso faltar nadie. El colaborador de televisión y la modelo reunieron a un variopinto grupo de gente de diversa índole y festejó por todo lo alto el broche de oro a su relación en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid. Allí la espectacular novia ha deslumbrado a todos con los otros dos vestidos elegidos para la ocasión. El segundo contaba con un escote palabra de honor, falda de sirena y un corpiño. Y para disgusto de los recién casados, también se ha filtrado el tercer estilismo nupcial.

Para poner el punto y final a su boda de ensueño, Marta López Álamo ha apostado por un tercer vestido nupcial que no ha dejado indiferente a nadie. La modelo se ha decantado por un vestido de cuello halter, cola con plumas y un gran escote en la espalda. En esta ocasión, la joven ha optado por hacerse un sencillo recogido: una coleta con la que destacan todas sus facciones. El look recuerda mucho al que lució Meghan Markle en su boda con el Príncipe Harry.

Horas antes de que se filtrase su tercer vestido, era Tom Brusse quien publicaba una foto por error. En esta instantánea aparecía junto a la pareja, donde la novia vestía su segundo look de la noche, el cual era secreto. El concursante de 'La isla de las tentaciones' aseguró que la subió porque se veía muy guapo en ella y hacía hincapié en que desconocía que había que mantener el look en secreto. Este look es un diseño más moderno del modisto alicantino Rubén Hernández. Está confeccionado en crepe de seda con falda sirena y un corpiño encarrillado con escote palabra de honor. Llevaba un bonito bordado tanto en la parte delantera como en la falda.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo: Una emotiva boda en el corazón de Madrid

Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han dado el "sí, quiero" en la basílica de San Miguel, en pleno corazón de Madrid. Hasta allí se dieron cita numerosos rostros de la crónica social, quienes aseguraron que el enlace había sido muy emotivo. Tras salir de la iglesia, el colaborador de 'Sálvame', con un nudo en la garganta, expresaba su felicidad y se desvelaba que su tía, de 90 años, y su hijo, Diego Matamoros, habían sido los encargados de hacer las lecturas más especiales.