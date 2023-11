Marta López Álamo revela el motivo por el que no se moja nunca en política

Marta López Álamo siempre se muestra sin filtros en sus redes sociales. La modelo se ha sometido a una ronda de preguntas de sus seguidores y ha desvelado algunos detalles desconocidos sobre ella, como la carrera que quería estudiar. Sin embargo, en esta ocasión ha querido un paso más allá y ha revelado el motivo por el que nunca habla de algunos temas políticos y no se posiciona ideológicamente.

De forma tajante, Marta López Álamo ha reconocido que es de las pocas influencers que "alguna vez comenta algo de actualidad". Le gusta decir lo que piensa, aunque admite que muchas veces le ha traído consecuencias. Desgraciadamente, siendo creadora de contenido, no puedes/debes pronunciarte respecto a X temas. Me encantaría, pero afectaría a mi trabajo de una manera u otra", admite. No contenta con esto, la mujer de Kiko Matamoros se queja de que en muchas ocasiones se les pida que sean reales, pero que esto le repercuta de forma negativa en sus contratos laborales. "Si me diera miedo lo que piensa la gente de mí no me dedicaría a esto. Y por cierto, expreso y digo lo que quiero. Lo que no, no", sentencia.

Por otro lado, Marta López Álamo también ha respondido a una duda de una de sus seguidoras en la que le preguntan qué es lo que hace "para estar tan delgada". Sobre esto, ha dado una contestación que se ha hecho viral en cuestión de segundos. "Tan delgada depende de para quién. Te aseguro que en mi profesión (modelo) hay chicas muchísimo más delgadas que yo. Estoy delgada, sí, pero tengo muy buena genética y me cuido. También como lo que quiero cuando quiero y me mantengo activa. Todo es cuestión equilibrio. Por ejemplo cuando muchas preguntáis lo de la cintura, es mi constitución, al igual que los brazos tonificados, y no los entreno como grupo muscular, ni hombro, ni dorsal ni bíceps ni tríceps y los tengo muy definidos… genética", contaba.

Kiko Matamoros y su relación con Marta López Álamo

Hace unos días, SEMANA hablaba con Kiko Matamoros sobre su próxima aventura en Netflix, 'Sálvese quien pueda'. En su charla con esta revista, el colaborador ha explicado que su relación con Marta López Álamo está pasando por su mejor momento, a pesar de que han estado un tiempo separados por compromisos laborales. "Ella pudo visitarme un par de días en Miami, ya que coincidió con algunos compromisos profesionales que tenía allí. La visita estuvo muy bien y me vino fenomenal. Nos organizamos lo mejor posible para pasar el máximo tiempo juntos, aunque siempre respetando la independencia personal y profesional de cada uno", llegó a contar.