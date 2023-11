Marta López Álamo explica cómo lleva sus estudios universitarios

Influencer, modelo y estudiante universitaria. Marta López Álamo, que se casó con Kiko Matamoros el pasado mes de junio, continúa con el Grado en Administración y Dirección de Empresas que cursa a distancia. Sus seguidores le han preguntado cómo lleva los estudios y ella no ha dudado en contestar con todo detalle.

La esposa de Kiko Matamoros, que siempre ha manifestado ser una buena estudiante, afronta la recta final de la titulación. "Es mi último semestre y el TFG (Trabajo Fin de Grado)". Además, ha aclarado que no tiene previsto dedicarse al sector de la empresa de forma inmediata, pero que deseaba tener esta titulación. "No es algo que vaya a usar ya, pero el saber no ocupa lugar y aunque no era prioritario y por eso me pasé a la uni online, quería sí o sí tener estudios superiores. Siempre me ha gustado estudiar y aprender". Recientemente, la influencer realizaba otra sorprendente confesión con motivo de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Y es que quiso estudiar Derecho castrense. No lo hizo porque tendría que haber estudiado en Zaragoza, y prefería mudarse a Madrid.

Las otras confesiones que ha realizado Marta López Álamo: de temas políticos a las críticas en redes

La granadina también se ha pronunciado sobre política y la precaución que siempre ha presentado al hablar de este tema. "Soy de las pocas que alguna vez comenta algo de actualidad y he dicho lo que pienso. Desgraciadamente siendo creadora de contenido no puedes/debes pronunciarte respecto a X temas". Marta López Álamo reconoce que le encantaría entrar en asuntos de política, pero sabe que inevitablemente le afectaría a su trabajo de "una manera u otra. La gente demanda realidad, pero luego repercute negativamente (es algo un poco paradójico)". Eso sí, recalca que no le da miedo lo que piense la gente de ella, de ser así no se dedicaría a esto. "Y por cierto, expreso y digo lo que quiero. Lo que no, no".

La influencer, además, ha entrado en otro tema que siempre sale a colación cuando hablamos de las redes sociales: las críticas. Nuevamente ha indicado que se siente cansada de que se "ponga el foco en lo negativo". Reconoce que entre sus 398 mil seguidores tiene 'haters', al igual que otras muchas personas que se dedican a este mundo. Sin embargo, hace hincapié en que tiene más mensajes de apoyo. "La mayoría de hate viene desde que estoy con mi pareja", ha subrayado. Es algo que no le preocupa en exceso. "No creo que haga mal a nadie ni daño a nadie, si se quieren meter con mi cuerpo o lo que sea que lo hagan, eso dice más de ellos que de mí. Igualmente repito, tengo bastante más positivo aunque se quiera poner el foco en lo negativo".