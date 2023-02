Marta López Álamo ha acudido al plató de 'Nos hemos liado' (Mtmad) el día de San Valentín y no ha dudado en hablar con Nagore Robles y Alba Carrillo sobre los detalles de su boda con Kiko Matamoros, que se celebrará el próximo mes de junio. La 'influencer' ha dejado claro una vez más que solo tiene al novio, el lugar de la ceremonia y la iglesia, y que el resto de cosas las organizará el mes antes de la boda. Como no podía ser de otra manera, Nagore y Alba se han interesado por conocer aspectos de su vida que por ahora son desconocidas y hay algo que ha llamado especialmente la atención.

Le han preguntado sobre la característica que no soporta de su prometido, Kiko Matamoros, y ella ha querido ser sincera. Marta López ha bromeado sobre los defectos, que normalmente hay que abrazarlos. Pero no es verdad. Hay dos cosas que la modelo no termina de encajar de su pareja "Los defectos de cada uno lo abrazamos. La gente se sorprendería de lo tímido que es en la vida real. Es muy diferente a como es en la tele. Lo que menos me gusta de él es que no hable, que no se comunique. Él puede estar tres días sin hablarte y yo necesito hablarlo con él. Yo soy la que da el primer paso para reconciliación", ha confesado.

La timidez es una característica desconocida de Kiko

Esto llama especialmente la atención, ya que estamos acostumbrados a ver a un Kiko que siempre se mete en polémicas en el plató de 'Sálvame'. Pero está claro que muchas veces responde al personaje que ha adquirido en su programa. Cuando se apagan las cámaras vuelve el Kiko de verdad, ese que como dice su novia, es tímido. Esa timidez le lleva a no querer zanjar las peleas con su chica en el momento, sino que es más dado a quedarse callado y esperar a que todo pase. Y esto es algo que no soporta Marta.

Y es que ella es de hablar las cosas, de conversar para llegar a un entendimiento, y él no. "Kiko y yo no discutimos mucho, pero si pasa algo, yo necesito hablarlo todo y él no, y eso me frustra mucho. Yo lo entiendo y respeto sus tiempos. Hago yo más el esfuerzo porque soy más intensa", reconoce desde un punto de vista de tranquilidad y de conocer ya cómo son las cosas en su relación. Ahora lo que hace es dar el paso de hablarlo antes de que se entre en un bucle de no retorno.

Están a punto de iniciar un nuevo reto juntos

Una pareja que se casará el próximo mes de junio. Durante todo este tiempo han tenido que lidiar con muchas críticas por la diferencia de edad que hay entre ellos. Nada más y nada menos que 40 años. Esto les ha llevado ahora a dar el paso de hablar sobre esto en un podcast, que se estrenará próximamente en Mtmad y que llevará el nombre de 'Amar para vivir'. "Me pareció muy buena idea. Eso me lo han demandado mucho los seguidores, me preguntan mucho que cómo llevamos la diferencia de edad, que cómo lo llevan mis padres. Nos llevamos 40 años. De todo esto hablaré en el podcast… ¿Tú me ves preocupada? Va a ser terapia, vamos a debatir…", desvela con emoción.

Para ella la diferencia de edad no es ningún problema, pero entiende que lo sea para otros: "Hay gente que le da pudor, y lo entiendo", reconoce. Aún así, ella tiene claro que no piensa en lo que pueda llegar a pasar: "Hay que vivir el presente, focalizada al futuro, claro, pero tienes que vivir el presente. Si estás pensando en cómo te ves dentro de 10 años… quiero ser feliz ahora. No sé dónde voy a estar dentro de 10 años. Creo en el amor de toda la vida, el amor va evolucionando. Creo que al final tienes que buscar tu felicidad", dice sincera y segura de que va a vivir su vida al extremo, pero pensando en el ahora.