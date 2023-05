Durante las últimas semanas, mucho se ha hablado de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva después de que la diseñadora se quedara sin vestido de novia. Una situación de crisis que supo sacar adelante con un viaje a Nueva York para reunirse con el director creativo de Carolina Herrera y comenzar su look nupcial en la ciudad de los rascacielos. Sin embargo, el estrés que una boda conlleva y todos los problemas a los que se ha tenido que enfrentar han hecho que aumente de peso y tenga un cambio de imagen. Por este motivo, la marquesa de Griñón estaría planeando acudir a una clínica especializada para perder peso antes de su boda. Un lugar con regímenes estrictos que ha hecho que la hija de Isabel Preysler recibiera multitud de críticas. Sin embargo, Marta López Álamo se ha convertido en su mejor defensora.

La modelo también ha sido siempre muy criticada por su aspecto físico. En esta ocasión por su delgadez. Por este motivo, es consciente de que lo pueden afectar los comentarios de terceros si no sabes gestionar bien tu autoestima. La pareja de Kiko Matamoros se ha mostrado muy crítica con todos aquellos que han comentado con acritud el aumento de peso de Tamara Falcó y su cambio de imagen a unas semanas de darse el 'sí, quiero', además de la decisión de ingresar en una clínica para someterse a un plan personalizado en tiempo récord y perder así los kilos de más con los que no se sienta cómoda.

La novia de Kiko Matamoros sale en defensa de Tamara Falcó tras ser el centro de las críticas

Marta López Álamo ha elegido su perfil de Instagram donde acumula más de 350.000 seguidores para alzar la voz por Tamara Falcó y todas aquellas mujeres que se ven expuestas por su aumento o pérdida de peso en la sociedad actual. "Odio meterme en estos temas pero lo voy a hacer. Yo sinceramente no sé si es verdad que Tamara Falcó ha recurrido a "regímenes estrictos" para perder 10 kilos en un mes pero si es así, ha sido en parte probablemente provocado por la constante opinión pública en torno a su peso", comenzaba diciendo.

Marta López Álamo tacha de "aberrante" el hecho de que se juzgue el físico de otra persona

Para la maniquí, es "aberrante que se juzgue así a la ligera el físico de una persona cuando coge o pierde peso. Sino tiene ningún tipo de problema con haber podido o no coger peso, se lo podéis estar creando con vuestras constantes opiniones sobre si ha aumentado o no su talla. Y me parece aún peor que en programas se dedique una sección a comentar su físico. Lo tenía que decir". Sentencia su mensaje en redes asegurando que "se le deje estar como le dé la gana y que nadie tenga que analizar su físico. Sería un comportamiento propio de personas adultas, evolucionadas y que se supone que tienen el "no juzgar" por bandera".

Marta López Álamo también se ha tenido que enfrentar a numerosas críticas por su aspecto físico. Sin ir más lejos, hace unas horas estallaba contra el programa 'Fiesta' después de que compartieran unas imágenes de ella cuando sufría anorexia. La futura mujer de Kiko Matamoros, que en distintas ocasiones ha hablado abiertamente de que ha padecido trastornos alimentarios, ha mostrado su malestar después de ver esas imágene en el espacio de Telecinco "Tenía anorexia y había cogido 20 kg en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego de cuando estaba HINCHADA por un proceso de recuperación del TCA. Así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos. Así lo digo", decía al respecto.