Marta López Álamo aclara si va o no a 'Supervivientes'

Marta López Álamo podría haber sido una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes 2023', pero no va a ser así. Los rumores los acaba de zanjar ella misma. Apenas unos días antes de que empiece la aventura, la modelo ha estado leyendo muchos artículos sobre su presencia en Honduras, pero nada más lejos de la realidad. Ella acaba de dejar claro que no, que se queda en España para estar presente en todos los preparativos de su boda con Kiko Matamoros, que se celebrará el próximo mes de junio.

"Aprovecho para decir que no me he planteado nunca ser concursante de esta edición. Sí que he visto que se ha barajado mi nombre como concursante. Aprovecho para decir que no voy a 'Supervivientes' y que nunca ha habido una negociación si quiera", ha declarado rotunda a través de un comunicado.

La modelo no irá a 'Supervivientes'

Junto a estas líneas, la modelo ha publicado una foto de ella misma en Honduras. No hay que olvidar que Marta López visitó a su pareja el pasado año en este lugar, ya que Kiko Matamoros fue uno de los concursantes de la última edición. La modelo hizo un hueco en su apretada agenda para viajar hasta allí y darle una sorpresa. Además de pasar un ratito con él, Marta pudo pasar unos días increíbles en la playa antes de volver a España para retomar sus compromisos.

Podría haber sido perfecto que Marta hubiera sido una de las concursantes este año, pero ella ha querido dejar claro que no, que ella no viajará a Honduras para concursar. De hecho, se atreve a declarar que ni siquiera ha habido oportunidad de hacer negociaciones. Ella prefiere quedarse en España organizando su boda, que se celebrará el 2 de junio de 2023. No es el mejor momento para irse y vivir esta experiencia, ya que el concurso seguiría emitiéndose para entonces.

Fue a visitar el año pasado a Kiko Matamoros

Ahora aprovechará estos meses para trabajar en todos los preparativos. Ella misma ha confesado en más de una ocasión que no tiene nada organizado o prefiere decir eso para que no le saquen información de ningún tipo sobre su boda. Si se fuera a Honduras no podría centrarse en planearla, ya que en el 'reality' estaría totalmente desconectada de todo lo que ocurre en el exterior. Este podría haber sido el motivo principal por el que ha dicho no a 'Supervivientes'. ¿Será entonces una de las concursantes que viaje a Honduras el próximo año? Habrá que esperar para ver si finalmente es así.

Su vida personal, lo primero

La modelo ha querido dejar siempre claro que su vida personal siempre ha sido lo primero para ella. Marta López ha rechazado muchas ofertas de trabajo fuera de España por querer estar al lado de su pareja y de su familia. Este pensamiento nos deja más que claro que no se iba a ir a Honduras durante tres meses, dejando en España a su pareja y las tareas de su boda a medio hacer. Marta López tiene muy claras las cosas y hace unos días precisamente, hablaba de cómo había condicionado su vida laboral por la personal: "A lo mejor si hubiera escogido mi trabajo hubiera llegado mucho más lejos (obviamente aún tengo tiempo y sé que voy a crecer mucho más laboralmente, y trabajo para ello) pero sí que con mi edad hay chicas que han llegado a mucho más a cambio de renunciar a su vida personal, y ya cuando son top models forman una familia. Yo he elegido el corazón siempre, pero mi trabajo me hace intensamente feliz y poder combinarlo como digo, es un privilegio. Así que la respuesta es: la poca estabilidad, incompatibilidad laboral y personal y soledad. Pero hay mil cosas más buenas que malas. Esta es mi experiencia obviamente y lo que veo desde mi punto de vista", declaraba convencida de que ha hecho lo que su corazón le ha dictado.