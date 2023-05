Marta López Álamo está a pocos días de vivir uno de los días más increíbles de su vida junto a Kiko Matamoros. En apenas unos días pasarán por el altar bajo la atenta mirada de familiares y amigos en Madrid. Como toda novia, sus amigas han querido aprovechar este pasado fin de semana para sorprenderla con una despedida de soltera. ¡Y lo han conseguido!

La han llevado a Ibiza después de hacer una salida nocturna por la capital española. Sin embargo, su disfrute se ha visto empañado por culpa de un compromiso de trabajo. Y es que la modelo tenía que abandonar su despedida antes de tiempo para atender un trabajo de última hora: "Eran dos días, pero me he tenido que ir por un compromiso. Hoy salíamos en barco, pero otra vez será", escribía ella con tristeza.

Ha tenido que abandonar su despedida de soltera

Después de vivir una noche increíble en Madrid, sus amigas se dirigían al aeropuerto para tomar un vuelo hasta Ibiza. Por todos es conocido que a Marta López le encanta la isla pitiusa. Allí han disfruta de un día de piscina, pero también de una cena y una posterior salida a una conocida discoteca. También tenían planeada una jornada en alta mar con un barco, pero ese es el plan que ha tenido que cancelar a última hora.

La modelo no ha dudado en agradecer a sus amigas, entre las que estaba su hermana, este detallazo. Por ese motivo, ha hecho un vídeo resumen de las 48 horas más intensas de su vida. Esto nos ha permitido ver al detalle cómo ha sido su despedida de soltera: "Recap en reel de este finde non stop sin dormir y llena de amor. Gracias a todas mis amigas por esto, y a las que no ha podido estar, siempre estamos celebrando la amistad, así que la seguiremos celebrando siempre ✨ os quiero muchiiiiiisimo 🌸🌸🌸🌸🌸🌸" ha escrito con emoción.

Le compraron la típica banda de futura novia

Marta ha tenido la típica despedida de soltera, donde no ha faltado la típica banda de futura novia. En esta banda le han escrito en inglés "futura miss Matamoros", haciendo referencia al apellido de su prometido. También la han sorprendido con una diadema "Bride to be", que significa "futura novia". Y ella, encantada, se la ha colocado todo el fin de semana.

Aunque las temperaturas no han permitido tomar mucho el sol, Marta y sus amigas han querido pisar la playa. Para ello se han colocado sus looks más playeros y se han ido a ver el mar. Allí, la modelo posaba de blanco, el color que utilizará en unas semanas para pasar por el altar.

Marta no dudaba en vestirse de blanco

En el hotel en el que se han alojado Marta y sus amigas estas han podido disfrutar de una habitación increíble, pero también de la zona de la piscina. Allí han pasado gran parte del tiempo e incluso han podido darse un refrescante baño. Han podido aprovehcar el tiempo para hablar para ponerse al día y para reírse mucho.

Día de piscina con muchas conversaciones entre amigas

Y para acabar este fin de semana tan increíble que por supuesto Marta nunca en su vida olvidará, todas se fueron de fiesta a una de las discotecas más conocidas de Ibiza. Había mucho que celebrar y estuvieron bailando los temazos más de moda. ¡No queda nada para una de las bodas más esperadas del año!