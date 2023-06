Marta López abandona el plató de 'Sálvame' (rota en llanto) al reencontrarse con Kiko Hernández

Tarde de muchas emociones las de este martes 13 de junio en 'Sálvame'. Kiko Hernández regresó al plató después de las informaciones que señalaban su boda con Fran Antón y se reencontró con sus compañeros. Marta López, el pasado jueves cuando se dio la noticia en el plató, fue una de las más sorprendidas. Confesó entonces que su amistad con el colaborador no atraviesa su mejor momento y que, por ello, no saber la noticia no sería extraño. Se lamentó, de hecho, de que fuera así y no pudo evitar las lágrimas. El actor se mostró disconforme con todo lo que esta dijo en su momento y se lanzaron numerosos reproches, que terminaron con la compañera fuera de plató entre lágrimas y muy sofocada por la tristeza que experimentaba.

"Con Marta López he compartido momentos de vida y ahora no sé quién es", asegura ante la atenta mirada de su amiga. Esta se defendió recordando unas palabras que le dedicó que no le había gustado. "Cuando veías el vídeo me dijiste que estuviera tranquila, que me darían otro programa. Relájate un poco, hace un año que siento que no te importo nada", le decía segura. Kiko Hernández no entendió porqué se comportó así y no descolgó el teléfono primero, como sí hicieron otros compañeros.

"Un amigo de verdad hace lo de Kiko y Belén. Luego por la noche te veo llorando...Estoy en directo y lo último que hago es eso", le recordó. Ante esto, Marta López decidió dejar el asunto ahí aunque terminara luego teniendo que marcharse para no mostrar lo que le dolía el distanciamiento. Era algo que tenía que asumir por mucho que le molestara. "Sé qué te iba a molestar, para mí has sido mi mejor amigo, he pasado toda mi vida durante 21 años, se me encogió el corazón al ver que te habías casado", justificó ante todos.

La "reconciliación" entre Kiko Hernández y Marta López, con una invitación inesperada

Kiko Hernández y Marta López comenzaron la tarde distanciados y la terminaron fundidos en un abrazo muy especial. El colaborador se subía al pulpillo de 'Sálvame' y desde lo alto confesaba ante las cámaras que estaba enamorado. El afortunado no sería otro que Fran Antón, con el que se señalaba que tenía una relación desde hace tiempo. "Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad, he encontrado al hombre de mi vida, he encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino con mis hijas y a la persona que más quiero en esta vida y esa persona se llama Fran Antón", sorprendía.

Justo después llegaba su gran anuncio, su boda en Melilla para el mes de septiembre. Por eso ninguno estaba invitado a esta fiesta del pasado fin de semana, porque habría una más grande ya pensada. Al ver cómo se abría de esta manera su amiga no pudo contener las lágrimas y corría a abrazarle y a desearle mucha fortuna. Era entonces cuando, bromeando, su amigo le preguntaba si entendía la situación y la aplazaba a encontrarse en la ciudad donde se celebrará, previsiblemente, el enlace. En esta ocasión conseguirán atesorar, junto al resto de invitados, uno de esos momentos tan especiales en los que Marta López se sentía desplazada: "Estoy triste de no formar parte de la vida de Kiko en estos momentos. Veo estas imágenes y me pongo contenta de que esté así, si ha decidido que no esté en su vida...".