Pues va a ser que al final nos casamos @luisaton10 😱 7 años son muchos años… He reído, he llorado, he cantado, bailado, viajado… y todo a tu lado! He aprendido a querer con todo mi corazón, a valorar todo lo que me rodea, a soñar en aventuras nuevas y a ser muy pero que muy feliz!! No se me ocurre mejor persona con la que pasar la vida haciendo el loco por cada rincón del mundo, montando en long, disfrutando de todo y formando una familia de mini rubios y mini morenas!! (Lo de que vayan descalzos ya lo hablaremos😂) Gracias por hacerme descubrir que la vida es muy corta como para no disfrutar cada segundo de ella! Que hay que exprimir todos y cada uno de los momentos que vamos a vivir juntos! Y hacer eso contigo es muy fácil porque tu felicidad es la mía y la mía es la tuya🧡 Si quiero hoy y siempre!!🤙🏽