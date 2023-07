Marta Chávarri: el porqué de su desaparición hace 25 años

La familia de Marta Chávarri está de luto. La marquesa de Cubas ha fallecido en torno a las 5 de la madrugada a los 63 años de edad. Una triste noticia que ha sumido a sus seres queridos en la más absoluta tristeza, quedando plasmado su recuerdo en la historia de este país al ser considerada una de las grandes figuras de la jet set nacional. Sin embargo, poco o nada se había vuelto a saber de ella a nivel mediático desde hacía más de dos décadas. La ex de Alberto Cortina decidía alejarse de los focos, algo que resultaba muy extraño y que realmente tenía un porqué.

El matrimonio de Marta Chávarri y Fernando Falcó con final infeliz

Aunque el término de influencers no ha calado en la sociedad hasta ahora, lo más parecido a ello en los años 90 fueron figuras como la de Marta Chávarri. La hija de diplomático y bisnieta del conde de Romanones fue considerada toda una estrella especialmente dentro de nuestras fronteras tanto por su exquisito gusto estilístico como por su presencia en los eventos de mayor caché. Es por ello que no resultó extraño que, en 1982, se diera el "sí, quiero" con Fernando Falcó y Fernández de Córdoba, naciendo de su matrimonio Álvaro Falcó.

De este modo, la aristócrata se convertía en la marquesa de Cubas, motivo por el que todos y cada uno de sus movimientos comenzaron a estar bajo la lupa de reporteros y de personas de todos los rincones del país en líneas generales. Tal vez fue esa repercusión lo que hizo que se convirtiera en la gran protagonista de uno de los mayores escándalos románticos del momento al tener un affaire con Alberto Cortina cuando este estaba casado con Alicia Koplowitz. Un dato que saltó a la esfera internacional y que hizo que la imagen de Marta se viera claramente deteriorada, siendo cada vez más las parrillas televisivas en las que se comentaba su infidelidad.

A raíz de ese suceso, y como era de esperar, la relación de Chávarri con el marqués de Cubas empeoró considerablemente. El desliz en cuestión tuvo un alto precio para Marta, que tuvo que deshacerse del marquesado con el que contaba y también de la custodia de su hijo, la cual pasaba a formar parte del que había sido su compañero de vida durante siete años.

El comienzo de su "decadencia"

Después de la polémica, Cortina y Chávarri dieron pistoletazo de salida a una historia de amor en común por la que se fueron a vivir juntos. No fue hasta 1991 cuando optaron por sellar su vínculo pasando por el altar, aunque su matrimonio no duró mucho. En 1995 ambos se decantaron por poner punto final a su unión para tomar caminos separados, lo que hizo que Marta se alejara definitivamente de la vida pública.

Pese a haber sido una de las personas más emblemáticas de los años 90, llegando incluso a "competir" con Isabel Preysler por la etiqueta it girl de España, la que fuera marquesa de Cubas ponía tierra de por medio con los medios de comunicación. Marta se alejó de las fiestas propias de la alta sociedad para refugiarse en el cariño de sus más allegadas y especialmente de sus hermanas. Un segundo plano en el que ha permanecido hasta el final de sus días y del que ella misma hablaba largo y tendido en Vanity Fair: "Dejé de acudir a fiestas y me aparté de los focos porque no podía soportar la fama ni a la prensa. Me siguieron durante diez años y fue insoportable. No me compensa la popularidad, no quiero protagonismo ninguno. Ya lo tuve y acabé harta, por eso me retiré", aclaraba.

Por si fuera poco, a este hermetismo en torno a su persona se sumaba un accidente doméstico que Chávarri sufría en el baño de su casa en 2013. Un revés por el que sufrió secuelas físicas que le hicieron, aún más si cabe, alejarse de la prensa y formar parte de una vida un tanto austera hasta el fin de sus días.