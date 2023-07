Tras haberse hecho pública su relación, la ex de Fonsi Nieto y el ex de Adara han protagonizado una tierna escapada a Ibiza.

Ya no se esconden. Marta Castro y Rodrigo Fuertes se han convertido en la pareja del verano por excelencia, razón por la que han querido dar pistoletazo de salida a la época estival con una escapada a Ibiza que ha sido captada por los medios de comunicación. Un momento de lo más íntimo para la incipiente pareja en el que han derrochado complicidad y pasión, demostrando que poco o nada les importaba la presencia de la prensa con tal de exprimir al máximo cada minuto juntos. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle del primer viaje de la ex de Fonsi Nieto y el ex de Adara!

Vídeo: Europa Press