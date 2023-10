Marta Castro estalla contra Laura Bozzo: "Eres más falsa"

Marta Castro continúa su periplo televisivo en 'Gran Hermano VIP'. La ex de Fonsi Nieto se ha convertido en una de concursantes que más juego da, especialmente cuando desvela detalles sobre la relación que mantuvo con el DJ. Esto a pesar de que esta decisión de exponer su vida privada no ha sentado bien al padre de su hijo, como te desvelamos en exclusiva en SEMANA. Este jueves, la 'influencer' se convertía en el centro de la gala de los jueves del programa de Telecinco por una razón muy distinta. Y es que ha tenido un encontronazo épico con Laura Bozzo, quien, parece, no deja de cazar altercados con el resto de sus compañeros.

La cena de nominados, más que apaciguar las aguas en la casa de Guadalix, ha caldeado más si cabe el ambiente. Todo lo que ahí recogieron las cámaras se ha desvelado hoy en la gala, presentada por Marta Flich, y ha levantado ampollas. Esta vez ha sido Marta Castro la que no ha podido evitar sentirse aludida por los comentarios y ha saltado contra Laura Bozzo.

Las dos mujeres han protagonizado una fuerte discusión después de que Laura Bozzo reconociera que no se fía de su compañera. La ex de Fonsi no entiende por qué, delante suyo, la peruana asegura que es de las personas más auténticas de la casa, pero, detrás, el cuento es otro. Bozzo llegó, incluso, ha decirle que la veía como ganadora de esta edición del concurso. Y así se lo ha hecho saber.

Marta Castro: "No quiero saber absolutamente nada de ella"

Una vez sentadas una delante de la otra, ya en el salón de la casa, Marta no ha podido contenerse. "Eres una metemierdas", le ha espetado sin ningún reparo. "Yo no estoy metiendo mierda. No me parece correcto que digas una cosa que no es verdad", le ha corregido la comunicadora, conocida por sus comentarios sin filtros. Ha sido entonces cuando la asturiana de 39 años le ha recriminado a Laura que metiera a la novia de Luitingo en la cena de nominados de 'GH VIP'. "Pero ¿a ti quién te ha dado vela en este entierro? Se te ve el plumero. Eres más falsa", ha añadido.

A partir de ahí, la discusión ha ido en aumento sin posibilidad de retorno. Marta Castro y Laura se han enzarzado en un cruce de acusaciones que ha terminado por romper con la tranquilidad de la casa. "No te voy a contestar mi reina de alta sociedad. Aristócrata. El club de las bobas, perdóname", han sido las últimas palabras de la peruana. Finalmente, la 'influencer', no ha podido hacer más que replegar y zanjar la pelea con un: "No quiero saber absolutamente nada de ella".