Marron, de 'El Hormiguero', y Arancha Morales, padres de su primer hijo

Jorge Marrón y Arancha Morales están de enhorabuena. La pareja de rostros televisivos se acaba de convertir en padres de su primer hijo, Gael. La felicidad seguro ha inundado a la pareja, que recibían al pequeño en la madrugada del 22 de febrero. Los compañeros de ‘El Hormiguero’, donde él trabaja, a través de las palabras de Pablo Motos han sido los primeros en felicitarlos. En directo junto a Marc Márquez, el invitado de la noche en la que se ha anunciado, le han mostrado toda la felicidad con la buena noticia, con el "bebé de todo el equipo" y deseado mucha suerte por la paternidad que se les aproxima.

La presentadora de ‘Informativos Telecinco’ ha compartido muy especialmente las últimas semanas del embarazo. Apasionada de su profesión, y por lo bien que estaba llevando todo, ha estado acudiendo al plató de las noticias hasta la 37 semanas del mismo. En ese "último día" antes de la nueva etapa, compartía sus sensaciones bromeando sobre cómo mucha gente no se daba cuenta del avanzado estado de gestación. "Me seguís diciendo que en la tele no se me nota. ¡Lo tapa la mesa de informativos!", exponía junto a una foto posando divertida mostrando la "realidad" tras las cámaras.

Siempre discretos, este embarazo está siendo toda una aventura. Durante el proceso, Morales confesaba cómo le está permitiendo reconciliarse consigo misma. Se mostraba muy agradecida con su cuerpo “al que no siempre he apreciado, por permitirme crear una vida a la vez que disfruto de la mía”. Lo cierto es que ha llevado un embarazo muy saludable, “con limitaciones normales pero sin molestias, dolores o cansancio” y que le ha dado la oportunidad de “seguir divirtiéndome en mi trabajo, y fuera de él”. Además de la ayuda y compañía de sus familiares, no ha dudado en compartir trucos para hacer todo el proceso más llevadero. A ella le ha funcionado bien la presoterapia, sobre todo para la retención de líquidos y el cansancio que sentía en las piernas en alguna ocasión.

Marron y Arancha Morales, una pareja afianzada tras 4 años de relación

Lo cierto es que la llegada de este niño es un paso más en afianzar la pareja que Jorge Marrón y Arancha Morales conforman. Hace 4 años comenzaron esta discreta relación frente a los demás disfrutando de todo el tiempo que pueden juntos. Es habitual verles juntos viajando, de vacaciones y en reuniones con amigos. Ella se describe como una apasionada de actividades que hasta ahora no habrá podido realizar como el boxeo y los caballos. La playa, los libros y la música, otras de sus tantas pasiones, sí habrán sido buenas compañeras durante todo el embarazo.

A diferencia de su pareja, él ha dejado las redes sociales para un perfil más profesional. No duda, sin embargo, en posar junto a ella siempre que la ocasión se presenta. Ambos tienen ahora por delante uno de los retos más difíciles por delante como lo es un hijo y su crianza. Llega ahora el momento de tomarse un tiempo, de disfrutar al máximo las bajas por maternidad y paternidad para encontrar el equilibrio en su tan ansiada nueva etapa como familia. Para Marrón ya hay un "suplente" mientras vuelve a las pantallas de Antena 3. La ciencia tendrá que esperar al menos unas semanas, como han confirmado en directo. El programa contará con la presencia de Gálvez durante las semanas que no este no esté presente.