Marlène Mourreau la lía volviéndose a desnudar en Instagram

La vedette no deja de sorprender en su Instagram compartiendo numerosos posados o desnudos integrales. El último de ellos no tiene desperdicio.

Marlène Mourreau no deja de sorprendernos. A pesar de que ha tomado la decisión de permanecer apartada de los medios de comunicación, hace unos meses reaparecía en SEMANA con su entrevista más sincera. Además, aprovechaba la ocasión para presentar a su hijo, Gabriel Guevara, que acaba de cumplir la mayoría de edad y que ha triunfado como uno de los protagonistas de una de las series de moda de Movistar +, SKAM.

Aunque ha tomado la decisión de no aparecer en los medios de comunicación, Marlène es muy activa en su Instagram, donde cuenta con casi 23.000 seguidores. En esta plataforma comparte cómo es su día a día, y hace públicas algunas de sus aficiones, como ir a la playa.

Pero no solo eso, Marlène no deja de sorprender a sus seguidores con sus posados en biquini y también con poca ropa o incluso, por sus desnudos integrales, que no pasan desapercibidos. De hecho, acaba de compartir su imagen más sorprendente, un posado en el que presume de cuerpazo con pezoneras de pedrería y apliques de pedrería estratégicamente colocados.