Marlène Mourreau está desolada. La detención de su hijo Gabriel Guevara durante la celebración del Festival Internacional de Cine de Venecia donde había acudido el reconocido actor, tiene a su madre totalmente desencajada. El joven, conocido por su participación en la película 'Culpa mía', está acusado de agresión sexual por unos hechos ocurridos en 2015, cuando todavía era menor de edad. Aunque horas después era puesto en libertad por las autoridades de ese país, a su madre continua con el susto en el cuerpo.

Marlène Mourreau: "Mi hijo me ha pedido que me mantenga al margen"

La que fuera una de las grandes 'vedettes' de este país no quiere hablar y, de algún modo, no lo ha hecho. Ha sido su amiga Makoke la que ha compartido un audio de WhatsApp, con el permiso de Marlène, en el que esta ha relatado a duras penas cómo se encuentra. Entre lagrimas, ha reconocido que está abatida. "Estoy muy triste, estoy muy dolida. Me rompe el corazón. No tengo fuerzas, no tengo palabras", ha revelado, muy afectada.

Makoke ha reproducido el mensaje en el programa 'Así es la vida' donde colabora. Su amiga ha confesado que por el bien de su hijo, prefiere no dar una entrevista a la vieja usanza, a pesar de la repercusión que ha tenido la detención de Gabriel. Una petición que le ha hecho el propio actor a Marléne Mourreau y los abogados de este. "Mi hijo me ha pedido que me mantenga al margen, que no salga en televisión", ha reconocido. "Yo le he pedido que si podía por lo menos poner ese fragmento y me ha dado su consentimiento", añadía la exmujer de Kiko Matamoros.

"Gabriel Guevara ha sido víctima de un error"

Cómo ha podido saber revista SEMANA por fuentes cercanas al entorno de Marlène Mourreau, Gabriel Guevara ha sido víctima “de un error”. De ahí que la Policía Estatal italiana le haya puesto en libertad horas después de su detención. El joven ya ha puesto rumbo a España para retomar sus compromisos profesionales e intentar olvidar este suceso lo antes posible.

Según el abogado del intérprete, Pedro Fernández, "ha sido una detención por una orden absolutamente irregular. Por un hecho de cuando era menor de edad y resuelto hace mucho tiempo”. De acuerdo con el letrado, el joven ya cuenta con una sentencia por la que quedó absuelto. ha habido una sentencia y ha quedado absuelto”.

