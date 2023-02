Marisa Martín-Blázquez: "No me gusta que Antonio Montero hable de nuestra privacidad"

A pesar de que nunca ha sido muy dado a hablar de su vida íntima, Antonio Montero se ha abierto en canal durante su estancia en 'Pesadilla en el paraíso'. Se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del programa, que ya se encuentra en la recta final del mismo. A lo largo del concurso, el colaborador de televisión ha hablado como nunca antes lo había hecho de su relación con Marisa Martín-Blázquez, con quien ha tenido muchas idas y venidas a lo largo de los años. Se ha sincerados obre en qué punto se encuentra su relación e incluso ha destapado algunas fantasías o ha hablado de tema sexual. Algo que no le ha hecho ni pizca de gracia a ella, que siempre ha evitado hablar de su relación con Antonio Montero. Ahora, ha reaccionado a las palabras de su pareja.

Marisa Martín-Blázquez se ha pronunciado al respecto sobre las palabras que Antonio Montero ha hablado a lo largo de su paso por el reality: "Todo lo que cuenta Antonio para mí no es ningún secreto. Nosotros lo tenemos todo hablado y requete-hablado y lo sabemos todo. No somos una pareja que tenemos secretos el uno con el otro. Lo que ha contado ahí es una cosa que ya sabemos los dos. Lo que pasa que yo entiendo que a la gente a lo mejor le llame la atención. Luego él explicó muy bien lo que quería decir. Otra cosa es que la gente no lo quiera entender. Él lo que dijo, realmente, es que una cosa es que se te presenten las tentaciones y que yo no tenga ojos en la cara y que yo piense como molaría esta tía, pero otra cosa es que lo más importante es mi mujer y mi familia y no voy a jorobar eso que tengo por algo momentáneo o instantáneo", comienza diciendo la periodista.

Marisa Martín-Blázquez defiende la relación de confianza que tienen

La colaboradora de televisión asegura que "yo creo que a cualquier persona se le ha podido presentar la situación a lo largo de una relación larga o corta, y lo que pasa es que no lo cuenta o no lo dice. No tiene la confianza que pueda tener con su pareja como la que tenemos nosotros", dice en defensa de la relación que mantienen el paparazzi y ella. Sin embargo, también ha querido aclarar que tampoco le hace mucha gracia que él vaya aireando esas cosas íntimas en la televisión: "Hombre, a mí lo único que no me gusta, no porque me sorprenda nada ni nada, sino porque me parece que es más de nuestra privacidad", dice cuando se le pregunta por si le molesta que hable de sus intimidades.

Tras toda una vida junto a Marisa Martín-Blázquez, Antonio Montero sorprendía confesando que ha podido fallar en más en alguna ocasión. Reconocía que "me enamoré de otra persona pero tuve que elegir entre mi familia o ella". Ante todas las confesiones que estaba haciendo junto a su compañera, esta se preguntaba si en realidad todo eso no apuntaba a su deseo de tener una relación abierta. Ante esa posibilidad, muy sincero, asumía que "si pudiera elegirlo lo haría. Llevo 40 años", revelaba. Unas sorprendentes declaraciones que le han pillado desprevenido incluso a él, llegando a pensar que se había olvidado de la existencia de las cámaras: “No me avergüenza decir que no soy de piedra”.