Marisa Martín Blázquez no es de las que se preparan de cara al verano para lucir cuerpazo. Para la comunicadora comer sano y realizar deporte es su forma de vida, de hecho, los doce meses del año se esfuerza por cuidar tanto el cuerpo como la mente. Un proceso del que suele hacerse eco en sus redes sociales, donde comparte, entre otras cosas, su rutina de ejercicios, la misma que le sirve también para afrontar la miastenia gravis, una enfermedad que causa debilidad y fatiga muscular. Ya sea a través de Yoga o ejercicios, por ejemplo, con mancuernas para trabajar todo el cuerpo, la periodista ha logrado una esbelta figura que muchos aplauden en el universo 2.0.

Gracias a estas disciplinas Marisa Martín Blázquez gana flexibilidad, tonifica su cuerpo, reduce el estrés y puede dormir mejor, entre otros beneficios. Ella misma habla de cómo le ha cambiado la vida unirse a determinadas prácticas: «‘Mens sana in corpore sano’, que viene a decir algo así como mente sana en cuerpo sano. No se trata de hacer deporte para adelgazar como dicen, equivocadamente, muchos. Se trata de hacer deporte para estar sanos y mantener el equilibrio cuerpo/mente, la que, por cierto, también hay que entrenar». Marisa no solo realiza deporte en solitario, también con un entrenador personal que le guía y le ayuda a establecer una tabla para que pueda conseguir todos sus objetivos. Ella cumple todo a rajatabla, algo que se hace evidente en ciertas partes de su cuerpo como sus brazos o su musculatura, ya que se nota que son zonas trabajadas.

A sus 58 años, Marisa Martín Blázquez luce su mejor versión gracias a una disciplina y voluntad que nunca le abandona. Lo demuestra tanto en ‘El programa de Ana Rosa’, donde colabora como en sus redes sociales, donde da pistas de qué rutinas concretas le sirven a ella. Todo ello llevado a cabo en un club deportivo de Madrid en el que, además de salas donde hacer yoga o pilates, también tiene la maquinaria necesaria para que la colaboradora de televisión y el resto de clientes consigan la transformación deseada. Ella, por su parte, suele presumir de espectacular figura ya sea a través de arriesgados looks o en bañador, imágenes que suelen alcanzar miles de likes en tiempo récord en su cuenta de Instagram.