6 Qué ocurre cuando hay una amistad con un famoso

¿Es difícil dar una información de un famoso cuando se tiene una amistad con él?

Siempre he creído que no hay que hacerse amigo de los personajes porque te planteas qué prima, si la información que tienes entre manos o la parte emocional y eso es complicado de mantener y sostener. Pero si me han confiado algo lo he respetado y me he comido informaciones buenas por respeto. Incluso cuando no son amigos.

Pero sí fuiste muy amiga de Rocío Dúrcal y Junior.

Porque éramos vecinos y un hermano de Junior tenía una agencia de prensa. A través de él, los conocimos y congeniamos muy bien. Con ellos sí tuvimos una relación de amistad.