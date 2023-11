Marisa Martín Blázquez asegura recibir presiones por hablar de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Los rumores de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos se desataron la semana pasada, cuando la modelo no acompañó al futbolista del Sevilla FC a la gala de los Latin Grammy que se celebraron, precisamente, en la capital andaluza el pasado 16 de noviembre. Han sido diversos periodistas los que han respaldado que el matrimonio no está atravesando su mejor momento, entre ellos, Marisa Martín Blázquez. La colaboradora de 'Telecinco' aseguró que podría existir una tercera persona en la relación pero parece ser que esta información no habría gustado nada al entorno de la pareja, hasta tal punto que le habrían presionado para que estuviese "calladita".

El entorno de Pilar Rubio y Sergio Ramos querría que Marisa Martín Blázquez estuviese "calladita"

Fue el pasado lunes cuando la periodista contaba en 'Vamos a ver' que la desaparición de Pilar Rubio en los premios musicales no era casual. Ramos fue acompañado de su hermana Miriam, con la que posó de lo más sonriente en la alfombra roja. Algo que podría no haberle hecho mucha gracia a la colaboradora de 'El Hormiguero' ya que, según apuntan diversas informaciones, Pilar tendría una "relación tensa" con la familia del futbolista, en especial con su padre y su madre. Aunque la información que maneja Martín Blázquez va más allá.

Según la periodista, podría haber aparecido una tercera mujer en la ecuación: "Sergio podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar", confesó en el programa. No obstante, esto habría hecho enfadar a la pareja, que habrían decidido presionar a la colaboradora. Durante el programa del pasado miércoles, Marisa Martín Blázquez aseguró estar recibiendo "presiones": "Puedo deciros que estoy recibiendo presiones de por por qué he contado esto y que estoy mejor calladita".

¿Llevan tiempo atravesando una crisis?

Lo que cree la periodista es que se habrían puesto "un poco nerviosos" pero que no entiende el motivo: "Es una cuestión de la que me informan, llevábamos tiempo trabajando y recibir presiones... A lo mejor hay alguna demanda". No obstante, ella no se retracta, sino que vas más allá: la información que maneja es que llevan arrastrando esta crisis desde hace cuatro años, pero que ahora ha vuelto a resurgir en su relación: "Dicen que hay un nombre propio por parte de Sergio, que aquella crisis se solventó luego, nació su último hijo pero ha vuelto a hacer mella".

Sea como fuere, la polémica está servida. Mientras que ellos no confirman ni desmienten nada y la distancia sigue creciendo entre la pareja, al menos en las redes sociales, su entorno parece tenerlo claro: "Las cosas no pintan bien". Y menos desde que la familia al completo se mudase a Sevilla por el fichaje del futbolista en el equipo de su vida. Según desvelaron en 'Más Espejo Público', a la colaboradora de 'El Hormiguero' no le haría ninguna gracia vivir en la capital andaluza, en especial por las amistades y el entorno de toda la vida del sevillano, denominado como "problemático" por algunos. De hecho, ella hace más vida en Madrid que en Sevilla, por lo que su distancia podría agravarse aún más.