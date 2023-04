Marisa Jara: "Si no hubiera sido madre de manera natural, hubiera recurrido a la gestación subrogada"

Han sido semanas muy complicadas para Marisa Jara. Tras sufrir un aborto del segundo hijo que esperaba, tuvo que ser operada de urgencia a causa de un nuevo tumor maligno que le habían detectado, tal y como adelantó SEMANA. Afortunadamente, la operación fue un éxito y la modelo se encuentra muy animada. Sobre todo por su hijo, Tomás, que hace unos días cumplió su primer añito. Ahora, la sevillana se ha sentado junto a Sonsoles Ónega en el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde ha dado la última hora sobre su estado de salud y, además, ha hablado sobre uno de los temas más candentes del momento: la gestación subrogada. Tras la nueva maternidad de Ana Obregón, este tema ha acaparado muchas horas de debate tanto a nivel social como político.

Para Marisa Jara, la maternidad "siempre ha sido su sueño". "Ahora que llevo siendo mamá un año, soy la mujer más feliz del mundo. Ya me puede venir el tumor que se llame de una manera o de otra que yo lo voy a seguir luchando y voy a seguir arriba", añadía. La modelo sevillana ha hablado de las opciones que tiene una mujer para convertirse en madre y en cómo se ha enfrentado ella a todas estas oportunidad. "A mí me dijeron que probara a hacerme la in vitro. En mi caso fue a la segunda vez pero sí que se contempló la opción de que si yo no me quedaba embarazada, como con el tema del tumor al ser en el estómago tampoco me podían poner mucha medicación y hormonas, me dijeron que si no podía adoptar. Sí que se me dijo la opción de adoptar", comienza contando.

Marisa Jara ha salido en defensa de Ana Obregón

"Yo sino hubiera sido madre natural, hubiera adoptado o hubiera recurrido a un vientre. Creo que es un acto muy personal. Entonces es para mí bonito que yo quiera ser madre y no pueda y otra mujer se preste a que yo pueda cumplir mi sueño me parece un acto súper generoso", asegura Marisa Jara. La modelo sevillana también se ha pronunciado sobre el caso de Ana Obregón, que continúa estando de rabiosa actualidad. "Yo creo que en realidad es su vida, es su felicidad, es su historia... No se debe opinar tanto tantísimo ni meterse tanto en la vida de los demás. Uno tiene que ser feliz y ella es una decisión que ha tomado que por algo lo habrá tomado", ha dicho al respecto.

La modelo sevillana descarta ampliar la familia

En el año 2018, Marisa Jara se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro para cumplir su sueño de ser madre. Sin embargo, no era consciente de que su vida iba a cambiar pero a otro nivel, ya que le detectaron un cáncer, por el que todavía sigue luchando. "Cuando me detectaron el cáncer en 2018, yo siempre comento que yo siempre quise dar una vida y finalmente fue él quien me dio la vida a mí. El querer hacer una invitro y que me hicieran una resonancia para el tratamiento fue lo que hizo que me detectaran el cáncer. Entonces siempre digo que el querer dar una vida, me lo ha dado a mí. Esta última vez lo que me ha pasado es que este tipo de cáncer es maligno que lo que tiene es que se cura solo con operaciones y no tiene tratamiento. Solamente lo tienes que prevenir con los TAC o la resonancia. Se me ha vuelto a reproducir esta vez en el ovario y esperemos que no vuelva más", ha contado.

De momento, no entra en sus planes ampliar la familia, sobre todo por cuestiones de salud. Marisa Jara asegura que la vida ya le ha dado lo que ella pedía, que era tener un bebé, por lo que a día de hoy está muy agradecida y no quiere ser egoísta. Tras todos sus problemas de salud, no se ve con fuerzas para darle un hermanito al pequeño Tomás, fruto de su relación con Miguel Almansa.