«Ya tenemos nombre para nuestro bebe!!», ha afirmado muy ilusionada la modelo que estaba embarazada de cuatro meses.

La sonrisa de Marisa Jara evidencia que está atravesando una de las etapas más dulces de su vida. Embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el asesor inmobiliario Miguel Almansa, la modelo ha desvelado el nombre de su retoño. «Ya tenemos nombre para nuestro bebe!!!», ha asegurado ilusionada a través de las redes.

La sevillana ha elegido un nombre con gran significado y ligado a su familia, se llamará Tomas, igual que su abuelo. Este anuncio se produce tan solo una semana después de que Marisa Jara confirmara que el bebé que está esperando es un niño. «Estamos locos de amor e ilusión», reconocía entonces. Sin duda, está siendo un tiempo precioso repleto de momentos inolvidables que la protagonista está compartiendo con todos sus seguidores en redes.

La primera ecografía, las primeras compras, la evolución de su tripita, sus cuidados en esta época… muchos instantes que la sevillana está inmortalizando y está viviendo con especial ilusión. Fue el pasado mes de septiembre cuando comunicó su embarazo y confirmó que se encontraba en el tercer mes de gestación. «Voy a ser mamá», dijo entonces. Aprovechaba para recordar el tiempo tan difícil que había vivido en los últimos años. «Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé».

La modelo explicaba que todo estaba marchando según lo establecido, pero que había querido esperar a un tiempo prudente para anunciar su embarazo ya que es paciente de riesgo. «Todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso». Asimismo afirmaba que había sido «duro» no poder compartirlo antes. Los profesionales que la tratan le aconsejaron esperar a los tres meses para no crear «falsas ilusiones y no empeorar mi bienestar emocional». Aprovechaba para mostrarse muy agradecida a las personas que han estado a su lado durante este proceso.

El mejor regalo

Ha sido un arduo camino para la sevillana quien el pasado mes de abril tuvo que enfrentarse a un nuevo contratiempo de salud cuando le detectaron un mioma. Finalmente está disfrutando de su estado de gestación tras someterse a un tratamiento de fertilidad. Comenzaba el tratamiento poco después de que confirmase una segunda oportunidad con su pareja. Ambos decidieron tomarse un tiempo de pausa en el que fortalecieron las bases de su relación.

Embarazada de cuatro meses, la modelo está exprimiendo este embarazo. Su primer hijo, Tomás, nacerá previsiblemente a mediados del mes de marzo. El mejor regalo para sus orgullosos papás que comenzaron su romance en 2019. La pareja se conoció durante la Feria de Abril. A principios de enero de este 2021 confirmaban su ruptura, pero tan solo dos meses después volvían a reaparecer juntos.